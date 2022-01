La sposa fiction Rai: quante puntate sono

La sposa è la fiction di Raiuno che vede protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi: vediamo quante puntate compongono la serie.

La sposa è la fiction di Raiuno in onda da domenica 16 gennaio, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Sono loro i protagonisti di un dramma ambientato negli anni ’60, in cui una giovane donna del sud è costretta a sposare per procura un ricco sconosciuto che vive al nord per il bene della sua famiglia. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie in arrivo.

La sposa, quante puntate sono

Saranno tre gli appuntamenti con la fiction Una sposa su Rai1. Il primo sarà domenica 16 gennaio, con i primi due episodi della serie. Gli altri due saranno il 23 e il 30 gennaio, con le restanti 4 puntate. La fiction mette in scena la storia di Maria, interpretata da Serena Rossi, che si trova a dover lasciare la propria terra e la propria famiglia per sposare per procura Italo, uno sconosciuto ma ricco nipote di un proprietario terriero del nord, per aiutare la sua famiglia che si trova in difficoltà.

La vicenda di Maria si dipana tra la sofferenza per essere strappata alle sue radici e le difficoltà di una nuova vita che lei non ha scelto. Sullo sfondo l’Italia degli anni ’60, con le sue lotti sociali e sindacali.

Questo è il cast della serie:

Serena Rossi: Maria

Giorgio Marchesi: Italo

Maurizio Donadoni: Vittorio Bassi

Mario Sgueglia: Antonio

Antonio Nicolai: Paolino

Claudia Marchiori: Carla

Antonella Prisco: Nunzia

Matteo Valentini: Giuseppe

Giulia D’Aloia: Luisa

Gualtiero Burzi: don Fabio

Mariella Lo Sardo: Filomena

Matilde Piana: Carmela

Saverio Malara: Zi’ Michele

Denis Fasolo: Giulio

Stefano Fregni: maresciallo Pietro

Stefano Guerrieri: Bruno

