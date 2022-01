Diego Dalla Palma “moglie”, chi è la donna che ha perso

Diego dalla Palma è stato legato per anni alla compagna Anna Del Bene, una donna misteriosa che gli ha cambiato la vita

Diego dalla Palma è un maestro di stile ed eleganza. Non solo con il suo talento, nella sua professione di visagista e make-up Artist, è un’icona internazionale. Il New York Times è arrivato a complimentarsi con il truccatore che da solo è riuscito a costruirsi una carriera fatta di successi. La vita privata di Diego dalla Palma è sempre stata avvolta solo in parte da un alone di mistero. Il visagista di 71 anni di età non si è mai nascosto nel raccontare il suo percorso, diversamente dalla sua storica compagna di cui ci sono poche notizie.

Chi è Anna del Bene compagna di Diego dalla Palma

Per anni la compagna di Diego dalla Palma è stata Anna del Bene. Una donna particolarmente misteriosa abbiamo appreso notizie su di lei tramite i racconti del make-up Artist è un suo accorato post su Instagram. È nata e viveva a Firenze, di professione è stata un talentuoso soprano. Sua padre era Pietro del Bene e aveva una sorella di nome Patrizia. Non sappiamo i due come si sono conosciuti, vivano insieme condividendo la passione per l’arte, intesa in ogni sua forma. La loro storia in una fallimentare sera di primavera e così l’ha persa, perdendo il suo amore. Il 14 giugno scorso ha provato anche a cercarla tramite Instagram.

Ha sempre definito la sua compagna una donna speciale, che l’ha amato profondamente e per lei ha perso la testa. Lo ha salvato in senso metaforico perché gli ha fatto conoscere l’amore. Dichiarandosi pansessuale, ovvero con la propensione ad innamorarsi sia degli uomini che delle donne, dopo la lunga relazione con Anna del Bene si è spinto a vivere altre esperienze. In un’intervista al Corriere della Sera ha anche raccontato di essere stato per un lungo periodo di tempo un erotomane, per poi pentirsi. Questo momento della sua vita, infatti, ha fatto sì che perdesse l’amore vero come quello per Anna Del Bene.

