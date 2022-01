Totò Schillaci prima e dopo: trapianto capelli FOTO

Totò Schillaci, com’è cambiato negli anni il leggendario attaccante della Nazionale, oggi concorrente di Back to school.

Era l’estate del 1990, le leggendarie notti magiche in cui l’Italia sognava di vincere il Mondiale in casa, guidata proprio dalle reti di Totò Schillaci, che in quell’estate è diventato un vero e proprio eroe nazionale. Purtroppo la corsa della Nazionale azzurra si è fermata in semifinale contro l’Argentina di Maradona, ma Schillaci è passato alla storia come uno dei più grandi attaccanti italiani di sempre. Oggi, l’ex calciatore è protagonista di Back to school, alle prese con l’esame di quinta elementare. Scopriamo com’è cambiato negli anni l’uomo.

Totò Schillaci prima

Classe 1964, Schillaci ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Messina, arrivando a vestire quella della Juventus nel 1989. L’anno d’oro dell’attaccante è senza dubbio il 1990, quando guida l’Italia fino alla semifinale dei Mondiali, vincendo il titolo di capocannoniere, e piazzandosi a fine anno secondo nella classifica del pallone d’oro, alle spalle di Lothar Matthaus, che con la sua Germania ha vinto il Mondiale del 1990.

Dopo due stagioni all’Inter e una coda di carriera in Giappone, Schillaci si è ritirato nel 1997, rimanendo inizialmente nel mondo del calcio e tentando poi la carriera politica, senza fortuna, e poi quella nel mondo dello spettacolo, con la partecipazione all’Isola dei famosi e la comparsa in qualche film.

Totò Schillaci oggi

Oggi l’ex calciatore è ancora protagonista in televisione, con la sua avventura in Back to school. Col passare degli anni ovviamente l’uomo è cambiato molto, ma la trasformazione più evidente riguarda i suoi capelli. Schillaci ha raccontato di essersi sottoposto al trapianto dopo aver perso i capelli, una scelta di cui non si è mai pentito perché ha sempre tenuto ai capelli e, quando stavano cadendo, non l’ha vissuta benissimo e ha deciso di intervenire col trapianto.

