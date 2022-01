Back to School terza puntata: concorrenti e ripetenti

Terza puntata di Back to School, programma che porta i VIP a ripetere l’esame di quinta elementare. Scopriamo i concorrenti e i ripetenti

Ripetere l’esame di quinta elementare davanti ad una commissione e alle telecamere televisive. Back to School mette alla prova i VIP che studiano grazie all’aiuto di maestrini e provano a distanza di anni a superare l’esame di cultura generale di quinta elementare. Dopo le prime due puntate, scopriamo chi sono i concorrenti e i ripetenti presenti nella terza puntata di Back to School.

Back to School terza puntata: concorrenti

Sono quattro i concorrenti VIP che si cimenteranno con l’esame di quinta elementare. Nicola Ventola ha lasciato i banchi della scuola dopo aver conquistato il diploma nella seconda puntata. Questa volta tra i banchi del programma condotto da Nicola Savino ci saranno Maria Teresa Ruta, Paola Caruso, Totò Schillaci e Roberta Lanfranchi. Spazio anche a due ripetenti che sono stati costretti a ripetere l’esame dopo la bocciatura avvenuta nella seconda puntata.

I ripetenti che riproveranno l’esame di quinta elementare sono Flavia Vento e Scintilla. Grande attesa per l’esame della showgirl che sette giorni fa aveva attirato l’antipatia dei maestrini e della professoressa Bertucci. Entrambi i ripetenti hanno seguito le lezioni e dato un’ennesima ripassata al programma di quinta elementare. I Vip infatti sono seguiti da dodici maestrini che hanno insegnato ai concorrenti tutte le nozioni più importanti. Un percorso affascinante in un Campus che ha attirato l’attenzione del pubblico da casa per i tanti errori e le gaffe commesse dagli inusuali “studenti”.

