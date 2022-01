Chi sono i bambini prodigio di Back to School: i 12 maestrini

A Back to School su Italia 1 i vip tornano a fare l’esame di quinta elementare preparati da 12 bambini. Ecco chi sono i maestrini

Guardando Back to School il divertimento non manca di certo e diciamolo anche qualche strafalcione casalingo. Nel programma condotto da Nicola Savino, in onda su Italia 1, prevede il ritorno a scuola di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Secondo il regolamento di Back to School 25 concorrenti vip sono tornati a svolgere l’esame di quinta elementare. A giudicare i ripetenti, che possono anche essere bocciati, una commissione esaminatrice formata da 5 veri maestri di scuola primaria. Le domande di cultura generale sono tratte dal reale programma che si studia all’ultimo anno delle elementari.

Chi sono i bambini maestrini di Back to School

I vip esaminandi sono fortunati, non sono soli. A prepararli all’esame di quinta 12 bambini che hanno dai 7 agli 11 anni di età. I piccoli talenti della cultura vengono da ogni parte d’Italia e hanno messo sotto torchio i famosi. Dei veri e propri bimbi prodigio, preparatissimi, che hanno organizzato delle lezioni per i concorrenti.

Il programma che hanno insegnato agli allievi noti spazia dall’italiano alla matematica. I maestrini di Back to School, secondo Wikipedia, sono: Vittorio, Andy, Karen, Giulia, Nicola, Raffaele, Irene, Sofia, Andrea, Dedalo, Luna, Emma. Infine, a fare compagnia al cast che si sottopone all’esame, i loro parenti, pronti a supportarli in questa difficile prova.

