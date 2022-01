La commissione di Back to School ha deciso chi sono promossi e i rimandati della prima puntata. La scelta fa discutere

Nella prima puntata del programma tv Back to School, Ritorno a Scuola, sei concorrenti si sono messi alla prova tornando tra i bachi. I ripetenti vip sono stati supportati dai dei veri e propri bambini prodigio, 12 maestrini che li hanno preparati in tutte le materie d’esame.

L’obiettivo dello show condotto da Nicola Savino è infatti ripetere l‘esame di quinta elementare. A formare la severa commissione esaminatrice cinque veri docenti di scuola primaria. Non sono mancati gli scivoloni.

LEGGI ANCHE: Back To School: tutti i concorrenti vip del programma

Ritorno a scuola Back to School prima puntata, promossi e rimandati

Giulia Salemi ha dimostrato di non essere per niente brava in geografia, Clementino invece non è un asso della matematica. Nicola Ventola e Ignazio Moser non hanno convinto in condotta. Le più colte si sono dimostrate la Giorgi e Vladimir Luxuria. La commissione ha così deciso che Eleonora Giorgi è stata promossa, in particolare per il suo impegno col piffero.

Giulia Salemi è invece stata premiata per l’impegno e la dedizione ed è quindi stata promossa con fragoroso applauso. Dimenticate le sue gaffes su Monte Bianco e Monte Nero. Nicola Ventola (cosa fa oggi) non è stato certamente all’altezza delle aspettative secondo i docenti. L’atteggiamento dell’ex calciatore è stato sbagliato e quindi per condotta non idonea è stato rimandato, ha tentato di fare il furbo ed è stato punito.

Vladimir Luxuria ha avuto i complimenti per cultura e lucidità nella preparazione. Lo scivolone sui dinosauri è stato perdonato, promossa a pieni voti. Ignazio Moser (che patrimonio, una casa da sogno!), nonostante il malcontento della commissione per aver tentato qualche scorciatoia, la valutazione complessiva è stata positiva: promosso.

La scelta che ha fatto un po’ discutere, e che ha ironicamente sorpreso Savino, è stata la promozione di Clementino. La madre del giudice di The Voice è insegnante di matematica, bestia nera del rapper, è definito l’intelligente che non si applica. La commissione lo ha comunque promosso perché ha raggiunto la sufficienza.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI