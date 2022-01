Ignazio Moser nel corso della sua carriera di personaggio tv ha raggiunto il successo. Ecco quanto guadagna anche da influencer

Ignazio Moser è insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez l’uomo del momento. Giovane, ha 29 anni di età, si può ritenere soddisfatto della sua carriera. Da ciclista, come il papà, ha vinto diversi trofei per poi approdare in televisione in diversi reality. Prima ha partecipato al gf vip, poi all’Isola dei Famosi classificandosi quarto per poi approdare alla conduzione dello show di Mtv Ex on the Beach insieme alla sua amata Chechu. Attualmente di lavoro fa il personaggio tv (è impegnato come vip a Back to School) e l’influencer. Quanto guadagna Ignazio Moser? Scopriamolo insieme.

Ignazio Moser quanto guadagna

E’ impossibile quantificare con esattezza il patrimonio di Ignazio Moser. Nel rispetto della privacy del fidanzato di Cecilia Rodriguez possiamo farci un’idea con i cachet medi del mondo dello spettacolo, restando quindi nel campo delle ipotesi. Stando ad alcune indiscrezioni mai confermate, i naufraghi de L’Isola dei famosi e i concorrenti del grande fratello vip guadagnano dai 10 ai 15 mila euro alla settimana. A tale cifra vanno aggiunti eventuali bonus per ospitate.

Stessa cifra in grandi linee si percepisce a puntata per game show come Back to School ed Ex on the Beach. Il patrimonio di Ignazio Moser si arricchisce con l’attività di influencer. Il fidanzato di Chechu Rodriguez è quello che nel settore si definisce mega influencer, avendo oltre un milione di follower. Le tariffe di questa categoria spaziano dai cinquemila ai quindicimila euro a post per le sponsorizzazioni.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez abitano a Milano

La casa di Trento di Ignazio Moser è stata in passato al centro delle cronache per furto, non si è mai capito in realtà se fosse stata vittima dei ladri proprio questa abitazione. Attualmente Cecilia Rodriguez ed il fidanzato Ignazio Moser vivono insieme a Milano. La coppia di influncer da ormai due anni sta ristrutturando un’abitazione con un delizioso giardino all’inglese, potremmo dire una villa, sita in uno dei quartieri più lussuoso del capoluogo lombardo.

Dopo due anni dall’acquisto, è nella fase finale della ristrutturazione. Cecilia e Ignazio spesso condividono scatti su Instagram della casa in cui a breve vanno ad abitare, ampia, con una camera per i bambini e con le pareti che sembrano essere state dipinte sulle nuance del tortora e del verde acido, le mattonelle per la cucina postate dalla modella sono di questo colore. Proprio questa mattina la bella Chechu è stata sul cantiere della nuova casa di Milano con cui andrà a vivere con l’amato Ignazio Moser.

