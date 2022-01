Uomini e donne, coppia storica al burrascoso capolinea, per l’altra aria di nozze

Uomini e Donne, due coppie vivono due situazioni completamente opposte: una coppia storica è giunta al capolinea, per un’altra c’è aria di nozze.

Da una parte la fine di un rapporto, dall’altra l’unione per sempre. Due coppie di Uomini e Donne stanno vivendo delle situazioni completamente opposte. Se Giorgia Lucini e Federico Loschi sembrano essere giunti al capolinea, c’è aria di nozze per Giacomo e Martina. Vediamo nel dettaglio le due situazioni.

Uomini e Donne, cosa succede tra Giorgia e Federico

È giunta al capolinea la storia tra l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini e Federico Loschi. La donna ha annunciato sui social la fine della loro storia, una relazione intensa e profonda, che ha portato nella loro vita anche due figli: Riccardo nel 2019 e Tommaso nel 2021.

Tuttavia, Giorgia non si sentiva più felice nella relazione e col seguente messaggio sui social ha annunciato la fine della sua storia d’amore: “Non sto vivendo un periodo facile. Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive. Anziché gioire, delle vittorie altrui, cercano in tutti i modi di infangarti. Di trattarti male. Di abbatterti. È un mondo pieno d’invidia. Un mondo ipocrita. Che continua a sostenere che esista la solidarietà femminile. Quando forse l’ho ritrovata in tre donne in tutta la mia vita. Un mondo dove le persone si riempiono la bocca di parole di cui non conoscono né il significato né il valore. Come rispetto. Non è successo nulla di grave, tranquille”.

Uomini e Donne, la storia tra Giacomo e Martina

Procede a gonfie vele invece la storia da Martina Grado e l’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny. Dopo aver lasciato lo studio insieme, i due non si sono mai lasciati e dopo la convivenza, la coppia starebbe anche pensando alle nozze. Vedremo in futuro se i due compiranno davvero il grande passo.

