Prima puntata del 2022 per il Grande Fratello VIP e nuova eliminazione. Quattro i concorrenti in nomination, scopriamo chi è uscito dalla Casa

Torna in Grande Fratello VIP e gli animi si surriscaldano nella Casa. Katia e Manila attaccano le sorelle Selassiè e poi si confrontano con Clarissa. Torna anche Alex Belli per affrontare a muso duro Alessandro Basciano. Arriva anche un nuovo concorrente: si tratta di Kabir Bedi. Nella puntata del 3 gennaio è arrivata una nuova eliminazione. Sono quattro i concorrenti in nomination: Barù, Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata in onda il 4 gennaio e chi è in nomination.

LEGGI ANCHE: Chi è la moglie attuale di Kabir Bedi: è giovanissima!

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminata nella puntata di lunedì 4 gennaio 2022 è stata Eva Grimaldi. Nonostante lo splendido rapporto stretto con tutti i coinquilini della Casa, l’attrice è costretta ad abbandonare il Grande Fratello VIP. Prima della sua eliminazione, aveva ricevuto il supporto della moglie Imma Battaglia ed entrambe avevano lanciato un appello al Governo.

Il primo concorrente è salvarsi è stato Barù, poi è stato il turno di Federica Calemme. Nello scontro finale Alessandro Basciano si è salvato costringendo all’eliminazione Eva Grimaldi. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”: Eva Grimaldi 21%, Alessandro Basciano 23%, Federica Calemme 27%, Barù 29%. Altra eliminazione per un concorrente entrato durante il gioco. Inevitabile considerando che tutti e quattro i nominati sono entrati solo dopo l’annuncio del prolungamento del Grande Fratello VIP.

LEGGI ANCHE: Eva Grimaldi al Gf Vip “L’ho fatta grossa al mio ex”. Imma Battaglia fa un appello al Governo

Chi è in nomination

Dopo l’eliminazione di Eva Grimaldi, i concorrenti della Casa hanno dato l’immunità a Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Alessandro Basciano. Adriana Volpe e Laura Freddi, opinionista per una sera, hanno invece deciso di premiare Barù che quindi non può essere nominato. Ad essere in nomination per la prossima puntata sono Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI