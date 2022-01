Chi è la moglie attuale di Kabir Bedi: è giovanissima!

Chi è la moglie di Kabir Bedi. Si chiama Parveen Dusanj è ed arrivata dopo ben quattro matrimoni per Sandokan

Famoso al pubblico internazionale come l’attore che ha interpretato Sandokan molto prima di Can Yaman, Kabir Bedi è entrato nella casa del Gf Vip per portare un po’ di esperienza e spiritualità. Cercando notizie sulla sua vita privata, abbiamo scoperto che è stato sposato otto volte e che la moglie attuale è molto più giovane di lui.

LEGGI ANCHE: Chi è Kabir Bedi le origini, l’età e la carriera di Sandokan prima dell’Isola

Chi è l’ultima moglie di Kabir Bedi

Il nome dell’attuale moglie dell’attore di Sandokan, che ha 75 anni, è Parveen Dusanj. Di origini indiane è nata però in Inghilterra nel 1976 ed ha quindi 46 anni di età. Kabir Bedi e la moglie hanno dunque 30 anni di differenza. Ha studiato scienze politiche e di pari passo ha sempre coltivato la sua passione per le attività sociali, i diritti umani e la recitazione. Ha infatti fatto parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Per di più è stata anche fautrice di un gruppo teatrale nel Regno Unito.

Kabir Bedi e la moglie si sono conosciuti nel 2006 probabilmente in ambienti di lavoro. Si sono sposati dopo dieci anni di fidanzamento e hanno un rapporto di grande complicità. L’Italia è nel loro destino: l’attore di Sandokan ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna a Roma, a Piazza di Spagna.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI