Dopo il dramma che lo ha colpito, Giampiero Ingrassia ha trovato le forze per rialzarsi e ora presenta la sua nuova compagna Veronica. Ecco chi è

Dopo il decesso improvviso della moglie Barbara Cosentino, Giampiero Ingrassia ha scelto il silenzio. Una fase complicata della sua vita da dover gestire con cautela anche per proteggere la figlia Rebecca che allora aveva solo 10 anni. I due rimasti soli si sono fatti coraggio a vicenda per andare avanti con la vita. Era il 2013 quando la moglie di Giampiero Ingrassia perse la vita per un improvviso infarto. Ora a distanza di 9 anni l’attore teatrale ha una felice relazione con la nuova compagna Veronica Poniciappi.

LEGGI ANCHE: Sebastiano Pigazzi, chi è Steve di Time is Up

Chi è Veronica la compagna di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia aveva parlato di Veronica durante una trasmissione televisiva nel 2019. Durante l’intervista aveva raccontato di come aveva conosciuto la moglie Barbara e della loro storia d’amore. Poi aveva messo da parte la timidezza dichiarando di vivere una nuova pagina della sua vita. Poche parole per parlare della sua relazione con Veronica, la nuova fidanzata che gli ha donato serenità. Si conosce poco di Veronica, apparsa recentemente in uno scatto pubblicato su Instagram dallo stesso Giampiero Ingrassia.

Il profilo Instagram della donna è privato, segnale di come sia attenta alla sua privacy. Però dalle parole dell’attore sappiamo che Veronica va molto d’accordo con Rebecca, la figlia di Giampiero Ingrassia, un feeling decisivo per poter vivere tranquillamente la sua storia d’amore.

Del resto la promessa fatta alla figlia durante gli anni bui dopo la scomparsa della moglie è sempre stata quella di farle vivere una vita diversa, ancora più reale dopo il profondo dramma che ha colpito entrambi. L’attore ce l’ha fatta e ora può sorridere accanto a Veronica, la nuova fidanzata. Giampiero Ingrassia lo ha dichiarato anche in un’intervista: “Veronica è il mio futuro”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI