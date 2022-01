Sebastiano Pigazzi, chi è l’attore che interpreta Steve nel film Time is Up, dramma diretto da Elisa Amoruso con Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

Elisa Amoruso dirige Bella Thorne e Benjamin Mascolo in Time is Up, che inscena la storia tra Vivian e Roy. Tra i protagonisti della pellicola c’è anche Sebastiano Pigazzi, che interpreta il ruolo di Steve nel film. Scopriamo tutto sull’attore.

Sebastiano Pigazzi, chi è Steve di Time is Up

Sebastiano Pigazzi Pedersoli è un attore statunitense classe 1996. La recitazione gli scorre praticamente nelle vene, suo nonno è il leggendario Bud Spencer, uno dei più grandi attori di sempre, diventato celebre in coppia con Terence Hill. Sebastiano ha provato quindi a ripercorrere le orme del nonno, provando a muoversi anche lui nel mondo del cinema.

Nonostante sia nato in America, Sebastiano parla fluentemente italiano in quanto in casa sua si parlava sempre quella lingua. Nonostante l’illustre antenato, non è stato il nonno a spingere Sebastiano alla recitazione, bensì il regista Gabriele Muccino, che dopo non averlo scelto per un suo film gli ha dato la forza per proseguire nel suo sogno.

Sebastiano piano piano si è riuscito a fare strada nel mondo della recitazione, in modo abbastanza fortuito grazie a un incontro in aeroporto col regista Luca Guadagnino, che poi lo ha scelto per la serie We are who we are. Dopo è arrivato anche il ruolo in Time is up, che continua a consacrarlo nella sua carriera di attore, che non è però l’unica attività del ragazzo.

Sebastiano Pigazzi infatti, oltre a recitare, si diletta anche nella scrittura di poesie ed è anche un appassionato di moda, disegnando e realizzando i propri capi d’abbigliamento. Infine, non si sa molto sulla vita privata dell’attore, Sebastiano tiene celata la sua sfera sentimentale e quindi non sappiamo se sia fidanzato o single.

