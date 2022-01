Back To School: tutti i concorrenti vip del programma

Back To School, sta per tornare il programma che riporta i vip tra i banchi di scuola: scopriamo chi sono i concorrenti in gara.

La campanella sta per suonare e la scuola sta per ricominciare. Sta per tornare, in prima serata su Italia 1, Back to school, il programma che riporta i vip a combattere con le nozioni imparate tanti anni fa a scuola. Saranno 25 i concorrenti che verranno istruiti da 12 bambini in un collegio di Monza in vista dell’esame finale, che replica quello che si faceva in quinta elementare. L’esame finale si terrà negli studi di Cologno Monzese, di fronte a una commissione composta da veri maestri. Vediamo chi saranno i protagonisti di questa edizione di Back to school.

Back to school: i concorrenti del programma

Il presentatore del programma sarà Nicola Savino, mentre i bambini che faranno da maestrini sono 12 bambini con un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni, mentre la commissione finale sarà composta da cinque maestri elementari che, al termine di ogni puntata, esamineranno 6 concorrenti che possono essere promossi o rimandati, provando a rifare l’esame nella puntata successiva.

Questi sono i concorrenti che prenderanno parte al programma: Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavio Vento e Scintilla, Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

Il programma prende il via martedì 4 gennaio e le puntate saranno in totale cinque, durante le quali tutti i vip dovranno sostenere l’esame. Le puntate sono visibili in prima serata su Italia 1, oppure in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, disponibile per tutti i dispositivi mobili, come smartphone, tablet e pc, e per le smart tv.

