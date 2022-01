Nicola Ventola oggi: chi è e cosa fa nella vita adesso

Nicola Ventola, chi è l’ex calciatore che prenderà parte a Back to school: ripercorriamo la sua carriera e vediamo cosa fa oggi nella vita.

Tra i vip che torneranno tra i banchi di scuola a partire da questa sera c’è anche Nicola Ventola. L’ex calciatore dovrà sottoporsi all’esame di quinta elementare, istruito dai maestrini, col tentativo di non essere rimandato dai maestri della commissione. Scopriamo dunque qualcosa in più su Ventola, dalla sua carriera da calciatore fino a cosa fa oggi nella vita.

Chi è Nicola Ventola

Nato in provincia di Bari nel maggio 1978, Nicola Ventola è stato un grande attaccante italiano, vestendo nei suoi anni di carriera le maglie di tante squadre di Serie A tra cui quella dell’Inter. Dopo l’esordio con la maglia del Bari nel 1994, quattro anni dopo l’attaccante si accasa all’Inter, dove disputa una sola stagione prima di andare a fare esperienze con le maglie di Bologna e Atalanta. La sua carriera prosegue poi con il ritorno all’Inter, poi con quello all’Atalanta, e infine con le esperienze con Torino e Novara.

Dopo il ritiro, Ventola ha lavorato come opinionista in televisione ad Abu Dhabi, prima di tornare in Italia e diventare un volto caro dell’intrattenimento sportivo con la partecipazione al programma Twitch Bobo Tv, insieme agli ex colleghi Christian Vieri, Antonio Cassano e Daniele Adani.

L’attaccante è stato spesso anche al centro del gossip, ha avuto una storia di cinque anni con Bianca Guaccero, un amore molto intenso che risale all’età giovanile dell’attaccante ex Inter. Oggi, Ventola è sposato con la modella svizzera Kartika Luyet, con cui ha anche avuto un figlio. Con la sua famiglia, Ventola ha vissuto prima a Los Angeles e poi ad Abu Dhabi, per tornare quindi in pianta stabile a Milano.

