Roberto Baggio patrimonio: quanto ha guadagnato l’ex calciatore

Dopo 30 anni di carriera, Roberto Baggio ha scelto di ritirarsi a vita privata. Scopriamo qual è il patrimonio dell’ex calciatore e quanto ha guadagnato in carriera

Nonostante il ritiro avvenuto nel 2004, Roberto Baggio resta uno dei calciatori più amati in Italia e all’estero. La sua storia ha catturato anche l’attenzione del mondo cinematografico con una pellicola prodotta da Netflix e che racconta la sua carriera. Sono tante le notizie che circolano attorno allo sportivo, ancora oggi che ha abbandonato il mondo del calcio occupandosi della tenuta familiare. Tra queste tanto riguardano il patrimonio di Roberto Baggio, ma spesso si tratta di fake news. Scopriamo quanto ha guadagnato l’ex calciatore.

Roberto Baggio, qual è il patrimonio e la truffa ricevuta

Nel 1993 Roberto Baggio ha toccato l’apice della sua carriera conquistando il Pallone d’Oro. Nell’estate del 1994 le sue prodezze trascinarono la Nazionale italiana in finale ai Mondiali. Ed è proprio in questi anni che anche le riviste specializzate si occupano del patrimonio di Roberto Baggio. Forbes lo inserì nella classifica dei 40 uomini più ricchi nel mondo dello sport. Il calciatore era stato inserito in 35esima posizione con guadagno di 8 miliardi e mezzo di lire. Nello specifico la rivista aveva calcolato che l’ex di Juve, Milan e Inter aveva ottenuto questa cifra tra stipendi, proventi dal club e gli sponsor.

Il contratto di Roberto Baggio con la Juventus prevedeva che il calciatore guadagnasse oltre 12 miliardi di lire fino al 1997. In realtà il calciatore passò due anni prima al Milan e lo stipendio previsto era di circa 2,5/3 miliardi di lire a stagione. Gran parte dei guadagni ottenuti in quegli anni però sono andati persi. Roberto Baggio e altri personaggi del calcio e dello spettacolo furono vittime di una truffa. All’epoca l’investimento fatto si aggirò tra i 3 e i 7 miliardi di lire. I soldi erano stati affidati ad una pseudo società per finanziare l’estrazione di una rara qualità di marmo nero in Perù.

Da allora è difficile stimare il patrimonio di Roberto Baggio, considerando anche che dopo al termine della sua carriera si è dedicato alle attività familiari. La notizia che parlava di un patrimonio di 180 milioni di dollari è una fake news. Diffusa da una rivista online, stimava i guadagni di Baggio inserendo investimenti in diverse aziende.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI