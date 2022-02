Raoul Bova è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. La sua vita sentimentale è stata spesso oggetto dell’attenzione dei giornali di gossip. Sono tre le relazioni che maggiormente hanno incuriosito i fan. La prima è stata quella con l’attrice Romina Mondello, seguita dal matrimonio con Chiara Giordano.

Raoul Bova è oggi felicemente sposato ma sapevate che l’attore ha un’ex moglie? Non si tratta di un personaggio del mondo dello spettacolo, tutt’altro. Ecco chi è e com’è la sua vita oggi.

Raoul Bova, chi è l’ex moglie

Nel 2000 Raoul Bova ha sposato Chiara Giordano. Un’unione che ha portato alla nascita di due figli, Alessandro Leone nel 2000 e Francesco nel 2001 rispettivamente di 22 e 21 anni di età. Una storia molto intensa, seguita con attenzione dai fan, che hanno scoperto della loro separazione nel 2013. Nello stesso anno l’attore ha svelato la propria relazione con Rocio Munoz.

Nata a Roma nel 1973, Chiara Giordano è parte di una famiglia della borghesia capitolina ben nota. Sua madre è Annamaria Bernardini De Pace, avvocata divorzista. Suo padre, scomparso nel 2015, era professore di Storia del Diritto Romano.

Ha seguito una strada professionale ben differente da quella dei genitori. Si è laureata in veterinaria con 110 e lode. Incredibile, però, il colpo di scena che ha cambiato il suo percorso di vita: “Al cinquantesimo esame mi sono accorta d’essere allergica a tutti gli animali del mondo. A quel punto, però, la laurea l’ho voluta portare a termine.

Durante il percorso universitario ha conosciuto Raoul Bova. È il 1997 e lei ha 23 anni. Lui era appena uscito dalla storia con Romina Mondello. Un colpo di fulmine che li ha travolti. La giovane aveva seguito Rosita Celentano a Roma, pur avendo inviti da altri ragazzi. Le due si sono recate a casa di Bova, che le hai poi chiesto di restare. Chiara Giordano pescò dal cilindro una prozia e fu felice di ospitarla. Secondo la donna in quel momento Raoul Bova era felice perché si era sentito un ragazzo normale davanti ad una semplice ragazza.

Perché Raoul Bova ha divorziato

Nel 2000 Raoul Bova e Chiara Giordano si sono sposati. Hanno avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. Una perfetta favola in stile Notting Hill, interrotta nel 2013, quando si sono separati. Chiara ha dichiarato che le incomprensioni con l’ex marito sono iniziate nel 2011, durante la sua lunga assenza (riprese di Immaturi – Il viaggio, set sul quale ha incontrato Rocio Munoz). Con il tempo le cose si sono complicate. La donna ha sottolineato come la separazione, con doveroso silenzio, sarebbe stato il modo migliore per proteggere il patrimonio affettivo della coppia. A tal proposito aveva dichiarato: “I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà”.

Una separazione non amichevole, si può dire. Molto dipende dal comportamento pubblico di Raoul Bova, che nel cuore della tempesta rilasciò un’intervista, nel corso della quale parlò di fatti privati della coppia facendo leva sul fatto che per circa tre anni i due si parlavano e confrontavano per risolvere i problemi di coppia. Un periodo lungo che però non è bastato per evitare il divorzio, un atto di rispetto preso con dolore ma necessario secondo Raoul Bova. “Non potevamo tenere in piedi la nostra famiglia senza onestà, come facciata”, precisò.

In un’intervista con Maurizio Costanzo l’attore Raoul Bova si è ritrovato a parlare del proprio matrimonio concluso e delle voci in merito a un suo ipotetico tradimento: “Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore”

Chiara Giordano oggi

Chiara Giordano ha poi trovato la propria strada nel mondo dello spettacolo. Oltre a essere la dottoressa Giordy su Tim Vision, ha preso parte anche ad Amici Celebrities. È rinata sotto i riflettori, dovendo gestire al meglio le proprie emozioni, visto che numerose telecamere le erano puntate sul volto.

Con la fine del suo matrimonio si è rinchiusa in sé per un po’, dandosi il tempo necessario per guarire. La danza è stata fondamentale in questo percorso e oggi è la sua vita. Spazio anche per un nuovo amore. Si tratta del ballerino e coreografo Andrea Evangelista, incontrato proprio durante Amici Celebrities. Da tempo è nel cast della trasmissione Detto Fatto in onda su Raidue. Chiara Giordano è la veterinaria della rubrica “Ci vorrebbe un amico” dedicato a tutorial per i nostri amici a quattro zampe.

