Domenica Achille Lauro testo e significato Sanremo 2022

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Domenica: testo e significato del brano che vede la partecipazione degli Harlem Gospel Choir

Dopo le esperienze con Rolls Royce e Me ne frego e le serate da ospite nel Festival dell’anno scorso, in cui l’artista è stato protagonista con i suoi quadri, Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston. È uno dei cantanti in gara e si presente con la canzone Domenica. Insieme a lui ci sarà l’Harlem Gospel Choir a esibirsi, arricchendo dunque l’esibizione dell’istrionico cantante romano.

Lo stesso Achille Lauro ha raccontato che Domenica è una canzone divertente, coinvolgente e spensierata, diversa dal solito. Il cantante ha spiegato che l’ha scritta lo stesso giorno in cui sono nati altri tre pezzi che faranno parte di “Lauro Achille Idol Superstar”, nuova edizione del suo ultimo album. Il ritornello di Domenica rischia di diventare il vero tormentone di Sanremo con fischi e battimano.

Achille Lauro, il testo di Domenica

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

