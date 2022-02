Chi sono Highsnob e Hu a Sanremo 2022

Tra i cantanti in gara annunciati da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022 ci sono Highsnob e Hu. I due artisti presenteranno il brano Abbi cura di te. Ci si attende un grande spettacolo dai due.

Chi sono Highsnob e Hu? Qual è il loro vero nome e che carriera hanno portato avanti in questi anni? Ecco tutto quello che c’è da sapere per chi avesse sentito parlare di loro soltanto oggi.

Abbi cura di te Highsnob e Hu testo e significato Sanremo 2022

Chi sono Highsnob e Hu

Highsnob e Hu sono i nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, rispettivamente cantante classe 1985 e cantante, producer e polistrumentista classe 1994. Ad accomunare i due è la capacità di mescolare abilmente pop, rap ed elettronica. Il tutto affiancato da una voce particolare, grande energia e particolare cura dei testi.

Chi è Highsnob

Si parla di Highsnob come di uno dei migliori rapper della scena italiana. Attivo da più di cinque anni, vanta alle sue spalle un ricco percorso. Il pubblico è rapito dal suo sound magnetico, che è in grado di catturare fin dalle prime note. Le sue produzioni sono ricche di mescolanze. Si va dal rap alla trap, dall’elettronica e una melodia vocale inattesa. Tutto ciò rispecchia al meglio la sua identità artistica, che trova in jazz, funky, future bass e trap i suoi elementi chiave.

Il suo debutto è avvenuto nel 2016, anno nel quale ha pubblicato il singolo Harley Quinn, che ha ottenuto il disco d’oro. Ha pubblicato più di 30 singoli e un disco indipendente, Bipopular, uscito nel 2018. Il secondo lavoro discografico, Yang, esce nel 2020 con Sony Music Italy. Questo ha superato quota 13 milioni di visite

Chi è Hu

Ha iniziato a studiare musica a 12 anni, partendo dalla chitarra jazz alle tecniche di improvvisazione. Si è in seguito approcciata allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello. Si è poi cimentata nel mondo della musica elettronica, dandosi infine alla produzione. Il suo è un caso quasi unico, considerando come sia una delle poche donne nel mondo della musica a cantare, scrivere i propri testi, suonare e produrre i propri brani. Dopo svariati concerti in giro per l’Italia, nel 2016 ha lanciato il suo progetto artistico, Hu.

Ha firmato svariati lavori pubblicitari negli ultimi anni, collaborando con Lamborghini, Chiara Ferragni e non solo. Nel 2020 è uscito Neon, singolo che apre il suo nuovo percorso. A maggio 2021 esce End, brano che dà il via a una lunga estate di concerti. Dopo Sanremo 2022, uscirà il nuovo disco di inediti.

