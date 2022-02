Ospiti seconda serata Sanremo 2022: arriva il più atteso!

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 del 2 febbraio si scaldano i motori per gli ospiti più attesi. Vediamo chi sono i protagonisti sul palco dell’Ariston

Questa sera 2 febbraio al Festival di Sanremo si esibiscono i 13 cantanti rimasti in gara. Le esibizioni sono le più attese perché chiudono il gruppo di cantanti giudicati esclusivamente dalla sala stampa. Infatti a partire da domani subentreranno il televoto e la famosa giuria demoscopica. Gli ospiti della seconda serata del Festival sono quindi all’insegna della competenza. Superospite Laura Pausini che torna alla kermesse musicale per presentare il suo nuovo singolo “Scatola”. Inoltre la cantante di “La Solitudine” rivelerà i conduttori ufficiali dell’Eurovision, con lei ci dovrebbero essere secondo le aspettative Alessandro Cattelan e Mika.

La variante comica di stasera è affidata a Checco Zalone. L’attore e regista di “Quo Vado” intratterrà gli ospiti con almeno due momenti satirici. Sulla nave insieme a Orietta Berti e Fabio Rovazzi c’è Ermal Meta. Presenza fissa ormai anche per questa serata Fiorello. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà Lorena Cesarini, attrice famosa per il suo ruolo in “Suburra – La Serie” di fidanzata nella prima stagione di Aureliano. In conferenza stampa verranno rivelati ulteriori dettagli della seconda serata e eventuali altri ospiti.