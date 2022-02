Ospiti terza serata Sanremo 2022: assenza per Covid

Terza serata del Festival di Sanremo 2022 in programma il 3 febbraio: scopriamo chi sono gli ospiti che saranno sul palco dell’Ariston

Stasera 3 febbraio il Festival di Sanremo 2022 propone l’esibizione di tutti e 25 cantanti in gara. È particolarmente importante la terza serata della manifestazione musicale perché gli artisti, non solo si esibiscono contemporaneamente in modo da avere una vera classifica completa, ma perché subentra il televoto e la giuria demoscopica. Per il pubblico, si sa, il fascino resta sempre la serata delle cover, ma dovrà attendere ancora 24 ore: è domani la quarta serata dei duetti al Festival di Sanremo. Questa sera quindi ci sarà da divertirsi tra ospiti e codici per votare.

Il superospite della terza serata di Sanremo 2022 è finalmente Cesare Cremonini. Occhio al cantautore di origine bolognese che debutta per la prima volta sul palco del Teatro Ariston. Con molta probabilità porterà la canzone La ragazza del futuro, ci aspettiamo una versione dal vivo di Colibrì, altro singolo pubblicato negli ultimi mesi, e un medley dei suoi più grandi successi.

Dovevano essere ospiti di stasera i Coma_cose che dovevano esibirsi sulla nave Costa Toscana riproponendo la canzone Fiamme negli occhi che ha partecipato al Festival di Sanremo dello scorso anno. I Coma_cose sono postivi al Covid e non potranno essere presenti. Infine c’è riflessione sull’altro ospite della terza serata: Roberto Saviano. Lo scrittore viene gratuitamente e ha già annunciato che parlerà della strage di Capaci. La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo è Drusilla Foer.