Sanremo 2022, quanto ha guadagnato Marco Mengoni

Marco Mengoni è stato il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Il celebre cantante ha incantato il teatro dell’Ariston, affiancato da Filippi Scotti, il Fabietto di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

L’ultimo ospite musicale di Sanremo 2022, dopo i Maneskin, Laura Pausini, Cesare Cremonini, i Meduza e Jovanotti, tra gli altri, è stato Marco Mengoni. Scopriamo quanto ha guadagnato per partecipare alla kermesse dell’Ariston.

Marco Mengoni, quanto ha guadagnato a Sanremo

Se siete tra i curiosi che si sono chiesti quanto abbia guadagnato Marco Mengoni per partecipare come super ospite al Festival di Sanremo 2022, di seguito trovereste la risposta che cercate. In questa terza edizione Amadeus ha voluto regalare più di qualche sorpresa. Vi sono stati, dunque, annunci improvvisi. Basti pensare a Jovanotti, la cui presenza è stata rivelata di colpo, a ridosso della diretta quasi. Un plauso all’organizzazione, riuscita a tenere segreta questa sorpresa così a lungo.

Stessa strategia per Marco Mengoni, che si è detto molto emozionato. Sui suoi social ha scritto: “Nove anni dopo. Tornerò all’origine. E torno a te, che sei per me l’essenziale”. Nel corso della sua carriera ha infatti partecipato due volte al Festival di Sanremo. La prima nel 2010, con il brano Credimi ancora, che gli è valso il terzo posto. Nel 2013 si è invece imposto con L’essenziale, che lo ha spinto all’Eurovision, dove ha vinto il titolo di Best Italian Act e Best South Europe Act.

Occorre sottolineare però come il suo cachet non sia stato rivelato. Certe informazioni restano private, a meno che non si tratti del direttore artistico. In quel caso è molto più facile svelare le cifre relative ai contratti siglati. È però possibile fare un’ipotesi, seppur basata su rumor. Pare che Marco Mengoni abbia guadagnato 25 mila euro, circa, per cantare sul palco dell’Ariston.

