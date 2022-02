Grande Fratello Vip: chi sarà il primo vippone ad accedere alla finale del programma? Scopriamo i pronostici per la puntata del 7 febbraio.

Torna il Grande Fratello dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo. A una settimana di distanza rivedremo dunque i vipponi presenti dentro la casa, giunti ormai alle battute finali dello show, con la finale che dista poco più di un mese ormai. Tra i tanti spunti d’interesse di una puntata ricca di emozioni c’è sicuramente l’eliminazione di serata, con quattro vip in nomination che si contendono il pass per la finalissima. Vediamo dunque quali sono i pronostici riguardo il televoto di stasera e chi potrebbe essere il primo vip a guadagnarsi la possibilità di accedere alla finale del 14 marzo del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: i pronostici del 7 febbraio

Sono 4 i protagonisti del televoto di questa sera: Katia Ricciarelli, Delia Duran, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Come al solito, un’importante cartina al tornasole per prevedere l’esito del televoto di stasera è il sondaggio proposto dal Grande Fratello, un voto non ufficiale, ma che può dire molto su ciò che accadrà in puntata. Stando alle previsioni della vigilia, a spuntarla in un televoto così equilibrato potrebbe essere Delia, che ha vinto l’ultimo sondaggio con Soleil Sorge e Giucas Casella (che in sostanza in realtà era un testa a testa con Soleil, e si piazza come favorita per vincere anche questo.

Sarebbe una vittoria abbastanza contestata, perché ad accedere come prima finalissima al gran finale sarebbe proprio una delle ultime arrivate nella casa. Tutto andrebbe comunque in questa direzione, ma attenzione alla risalita di Davide Silvestri, che al momento nelle preferenze del pubblico si piazza al 39%, contro il 44% di Delia. Molto più attardate Manila e Katia, ferme rispettivamente al 12% e al 5% e quindi evidentemente sfavorite per vincere questo televoto. Vedremo dunque se stasera i pronostici saranno rispettati o se assisteremo a un clamoroso colpo di scena.

