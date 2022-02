Giorgio Pasotti film e fiction: tutte le interpretazioni dell’attore

Giorgio Pasotti è un celebre attore e regista italiano. Il suo volto è ben noto al grande pubblico, tanto per i ruoli ricoperti in televisione quanto per quelli al cinema. Una lunga carriera, la sua, che proviamo a riassumere in questo articolo a lui dedicato.

Conoscete tutti i film e le fiction che hanno visto coinvolto nel cast Giorgio Pasotti? Ecco un’analisi di tutti i suoi lavori, dai primi passi fino all’ultimo lavoro portato a termine, la prima stagione di Lea un nuovo giorno.

Giorgio Pasotti, film e fiction

Nato a Bergamo il 22 giugno 1973, Giorgio Pasotti ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione al cinema. Aveva appena 18 anni quando è entrato a far parte del cast de L’anno del terrore di John Frankenheimer. Ciò che molti non sanno è che si tratta di un grande appassionato di arti marziale cinesi, Wushu. Per poterle studiare si è recato in Cina. Era il 1987 e lui era giovanissimo, appena 14enne. Questa terra lo ha conquistato e vi ha fatto ritorno nel 1992. Ha vissuto in Cina fino al 1994, recitando in due film, Treasure Hunt e The Drunken Master III.

Nel 1998 è tempo di esordire anche nel nostro cinema. Recita in I piccoli maestri e in Ecco fatto, opera prima di Gabriele Muccino, che lo vuole anche per L’ultimo bacio. Un anno dopo si fa conoscere dai più giovani con Cinematic, programma di MTV. Una crescita rapida e di successo, con l’esordio a teatro con Stefania Rocca nel 2000.

La grande popolarità giunge con Distretto di Polizia, serie TV poliziesca che ha lanciato numerosi attori di quella generazione. Nel 2006 è co-protagonista con Neri Marcorè della fiction E poi c’è Filippo. Il 2009 è un anno chiave per lui, che si mostre in ben tre serie: Due mamme di troppo, La scelta di Laura e David Copperfield. Nel 2010 è ancora al cinema, nuovamente con Gabriele Muccino. Si tratta di Baciami ancora, sequel de L’ultimo bacio. Recita poi nell’ampio cast de La grande bellezza, film premio Oscar di Paolo Sorrentino. Tanti i titoli che lo vedono coinvolto, sul grande e piccolo schermo, fino alla fiction con Anna Valle, Lea un nuovo giorno, all’esordio l’8 febbraio 2022.

Ecco tutti i suoi film e le fiction cui ha preso parte:

L’anno del terrore (1991)

Treasure Hunt (1993)

Two Shaolin Kids in Hong Kong (1994)

Dragon Fury II (1995)

I piccoli maestri (1998)

Ecco fatto (1998)

Voglio stare sotto al letto (1999)

L’ultimo bacio (2000)

Volevo solo dormirle addosso (2004)

Dopo mezzanotte (2004)

Quale amore (2005)

L’aria salata (2005)

Le rose del deserto (2006)

Voce del verbo amore (2007)

Baciami ancora (2010)

Diario di un maniaco per bene (2013)

La grande bellezza (2013)

Sapore di te (2014)

Nottetempo (2014)

Un matrimonio da favola (2014)

Mio papà (2014)

Io, Arlecchino (2015)

Tulipani – Amore, onore e una bicicletta (2017)

Nove lune e mezza (2017)

Lectura Ovidii (2019)

Abbi fede (2020)

Cinematic (1999)

San Paolo (2000)

La voce del sangue (2001)

Soldati di pace (2001)

Il segreto di Thomas (2002)

Distretto di Polizia (2002-2003, 2010)

Un anno a primavera (2005)

E poi c’è Filippo (2006)

Due mamme di troppo (2009)

David Copperfield (2009)

La scelta di Laura (2009)

L’amore non basta (quasi mai…) (2010)

Anita Garibaldi (2012)

Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla (2014)

A testa alta – I martiri di Fiesole (2014)

Il mistero sottile (2017)

Il capitano Maria (2018)

I nostri figli (2018)

La compagnia del Cigno (2019)

Il silenzio dell’acqua (2019-2020)

Mina Settembre (2021)

Lea – Un nuovo giorno (2022)