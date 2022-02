Chi é il fidanzato di Arisa: Vito Coppola il ballerino scomparso dopo Ballando?

Arisa, andiamo alla scoperta della vita sentimentale della cantante: chi è il suo fidanzato? Che legame c’è con Vito Coppola, suo compagno a Ballando con le stelle.

Sta per tornare Il cantante mascherato, lo show canoro di Rai1 che vede protagonista anche Arisa. La cantante sarà infatti nel team di investigatori che dovranno capire l’identità dei cantanti dietro le 12 maschere che saranno in gara nelle varie puntate del programma. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, dunque, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Arisa, chi è il fidanzato

Al momento non si hanno notizie certe circa lo status sentimentale della cantante, ma si è parlato molto del feeling particolare nato sulla pista di ballo col Vito Coppola durante l’esperienza a Ballando con le stelle. Sull’argomento è intervenuto anche l’ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, che ad Oggi è stato incalzato sulla questione, preferendo però non esprimersi e commentando con un vago monito, ovvero che le storie d’amore in televisione aiutano.

Insomma, non è ben chiaro quanto il legame tra Arisa e Vito Coppola si estendesse anche fuori dal programma, ma il ballerino si è sempre mostrato molto coinvolto, ammettendo che da anni non provava così tanto trasporto nel ballare con una persona. Ha provato emozioni forti, tanto da avere in alcune occasioni gli occhi lucidi durante le loro esibizioni. Nemmeno il ballerino ha però saputo descrivere con precisione il loro rapporto, rivelando che si sono semplicemente detti di viversi ciò che accadrà.

Insomma la situazione rimane intricata, ma sicuramente ciò che è chiaro è che il rapporto tra Arisa e Vito Coppola è profondo e va oltre il semplice connubio sulla pista da ballo. Da qui a dire che fanno coppia fissa però ce ne vuole e solo i diretti interessati possono fare chiarezza.

