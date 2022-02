Claudia Ferri prima e dopo: com’era da uomo il truccatore di Anna Tatangelo

Claudia Ferri, scopriamo com’era da uomo la truccatrice di Anna Tatangelo: la storia della sua trasformazione.

Nell’edizione del 2008 del Festival di Sanremo, Anna Tatangelo cantava Il mio amico, un brano che sottolineava tutte le problematiche che il migliore amico della cantante ha dovuto vivere a causa della sua omosessualità. La dedica di quella canzone è per Claudia Ferri, che al tempo era Claudio ed era il migliore amico e truccatore di Anna Tatangelo. Claudio ora dopo anni è riuscito a combattere i pregiudizi e ha deciso di cambiare sesso, diventando Claudia. Andiamo a vedere i cambiamenti della make up artist e ripercorriamo la sua vicenda.

Claudia Ferri: com’era da uomo

Da tantissimi anni Claudio fa parte dell’entourage di Anna Tatangelo, stringendo con la cantante un profondo legame di amicizia. A lungo ha dovuto combattere con i pregiudizi dovuti alla sua omosessualità e alla sua identità sessuale e a 40 anni Claudio ha finalmente realizzato il proprio sogno di compiere la transizione e diventare donna, riuscendo così a riconciliarsi con un corpo che non sentiva suo.

A Gay.it, Claudia Ferri ha ripercorso la sua vicenda, raccontando come ora, dopo la transizione, ha finalmente trovato la felicità e la pace con sé stessa. Quel corpo da uomo non l’ha mai sentito suo, non riusciva a vedersi con gli abiti da uomo e ora, dopo aver cambiato sesso, si sente finalmente a suo agio nel suo corpo. Il processo di transizione di Claudia Ferri è durato circa due anni e un ruolo essenziale in questo percorso è stato ricoperto dal suo compagno, che stando a quanto raccontato dalla truccatrice le è stato sempre vicino, dandole supporto in un cammino non facile.

Claudia ha anche parlato del suo rapporto con Anna Tatangelo, raccontando di come quella canzone a Sanremo le diede una visibilità che al tempo la spiazzò moltissimo, ma che a posteriori è risultata importante per prendere coscienza di ciò che sentiva di fare e di essere.

