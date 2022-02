Michela Giraud è una delle attrici e comiche più famose d’Italia, apprezzatissima soprattutto sul web, negli ultimi anni particolarmente impegnata anche in televisione.

Scopriamo chi è Michela Giraud. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla vita pubblica della celebre comica romana. Negli ultimi anni ha raggiunto il successo nazionale, affermandosi sempre più tra teatro, televisione e cinema.

Chi è Michela Giraud

Nata a Roma il 28 luglio 1987, Michela Giraud ha frequentato il liceo classico, per poi iscriversi all’Università La Sapienza, laureandosi nel 2013 in Storia dell’Arte con 110. In questa fase della sua vita si è resa conto di quale fosse la sua strada. Si è così avvicinata al mondo della recitazione, frequentando la scuola del Teatro Azione, diplomandosi e ottenendo il master in drammaturgia e sceneggiatura teatrale nel 2016 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatico Silvio d’Amico.

La carriera di Michela Giraud ha avuto inizio a teatro. Calca il palco fin dal 2011, dedicandosi con passione alla stand-up comedy. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla sul web grazie ai video di Educazione Cinica e, in seguito, di quelli in collaborazione con Le Coliche. Nel 2018 è stata contattata per un revival dello storico programma La TV delle ragazze.

Svariate le esperienze televisive, a partire da Colorado, per poi condurre CCN su Comedy Central. In questa fase la si può serenamente descrivere come una delle attrici e comiche più note d’Italia. Durante la fase più acuta della pandemia ha saputo regalare costanti sorrisi al suo pubblico sui social. Nel 2021 ha ulteriormente ampliato la propria fetta di fan grazie alla prima edizione di LOL: chi ride è fuori. È stata poi scelta come una delle nuove conduttrici de Le Iene.

Impegnata non soltanto in spettacoli e programmi comici, ma anche film per il cinema e la televisione:

I babysistter, 2016

Permette? Alberto Sordi, 2020

Va bene così, 2021

Maschile singolare, 2021

Michela Giraud, vita privata

Michela Giraud è fidanzata con Riccardo Cotumaccio, speaker radiofonico, con il quale si mostra spesso sui social. La coppia vive a Roma e, per quanto si sa, non è sposata o ha figli. I fan sono molto legati a loro e li seguono con affetto sui rispettivi profili Instagram. Michela ha anche una splendida famiglia alla quale è molto legata. Trascorre molto tempo con le sue nipotine, ad esempio.

Oltre a tanto affetto, sui social la Giraud ha spesso dovuto far fronte anche a commenti durissimi di svariati hater. Un caso in particolare ha fatto il giro del web. Per l’ennesima volta qualcuno ha deciso di imporre la propria visione della bellezza estetica, sottolineando come, a suo parere, l’attrice, comica e presentatrice dovesse perdere peso. La risposta ha fatto impazzire i fan. La riportiamo di seguito.

