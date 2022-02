Nuovo show per Michelle Hunziker, alla guida di Michelle Impossible a partire da mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20. Un passo molto importante per lei, alle prese con il suo primo one woman show. Due le puntate previste, che riserveranno molte sorprese al pubblico.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Michelle Hunziker ha parlato dell’ospite più atteso di Michelle Impossible: Eros Ramazzotti. Il loro addio ha lasciato al secolo il pubblico senza parole. Col tempo sono stati svelati alcuni dettagli su quella rottura, legata al periodo più difficile della vita della celebre conduttrice.

Michelle Impossible, Eros Ramazzotti

Il loro faccia a faccia sul palco del Festivalbar nel 2003 provocò un colpo al cuore nei fan, che in fondo non hanno mai perso la speranza di rivederli l’uno al fianco dell’altra. È facile immaginare come il fatto che il cantante sia ospite di Michelle Impossible, fianco a fianco con l’ex Michelle Hunziker, possa essere un momento grandemente atteso.

La celebre conduttrice ha spiegato come ci sarà spazio per numerosi ospiti, da Maria De Filippi a Gerry Scotti, fino a Ilary Blasi. Alcuni non sono stati annunciati, ovviamente, così da tutelare la sorpresa durante la prima messa in onda. Ha però scelto di rivelare la presenza più sorprendente, quella di Eros Ramazzotti.

Ha spiegato come non si sarebbe mai aspettata che lui accettasse questa proposta. Sono trascorsi vent’anni, ha detto, dall’ultima volta che i due sono stati insieme sullo stesso palco in Italia. Sarà senza ombra di dubbio un momento emozionante, per loro quanto per il pubblico.

È servito del tempo agli ex marito e moglie per ritrovarsi in una condizione stabile, dal punto di vista affettivo. Nonostante tutto, non è mai venuto a mancare l’affetto per la figlia Aurora, legatissima ad entrambi. Nonostante gli ottimi rapporti, però, le vite professionali hanno sempre preso strade parallele.

La Hunziker ha voluto unicamente amici e, in generale, persone importanti della sua vita. Ha fatto serenamente a meno del grande ospite che resta pochi minuti e va via. Voleva sentirsi a casa e per questo ci sarà anche sua figlia Aurora. Sorpresa nella sorpresa, la conduttrice ha inoltre svelato come si cimenterà in un duetto con Eros Ramazzotti. I fan resteranno di certo incollati allo schermo.

