Alex l’Ariete, Michelle Hunziker e Alberto Tomba nel film raccontato dalla Gialappa’s Band

Uno dei momenti più esilaranti di Michelle Impossible è stato il commento del film Alex l’Ariete da parte della Gialappa’s Band. Un film divenuto cult, che vede come protagonisti l’ex sciatore Alberto Tomba e una giovanissima Michelle Hunziker. È ormai da tempo divenuto un film cult, rivisto da tanti come se fosse una pellicola comica, considerando le sue tante scene imbarazzanti.

Sul web il pubblico si è scatenato e in tanti promettono di recuperare Alex l’Ariete per intero dopo l’esilarante commento della Gialappa’s Band. Ecco dunque la trama di questa “perla” del cinema italiano, il suo cast al completo e soprattutto dove recuperarlo in streaming.

Alex l’Ariete, Gialappa’s Band

La Gialappa’s Band si conferma in gran forma, nonostante I tantissimi anni di onorata carriera. Il trio comico ha scelto con attenzione alcune delle scene di Alex l’Ariete, rendendole ancora più divertenti con il loro commento. Come se non bastasse il livello recitativo di Alberto Tomba. Nella prima clip mostrata vediamo Michelle Hunziker tentare di scappare dall’ex sciatore, riuscendo quasi fregarlo con il trucco più vecchio al mondo: “Chi è quello là”, corredato da un calcio nelle parti basse. Lui riesce a bloccarla, con Michelle che anticipa di alcuni anni un portentoso Stanis La Rochelle in Boris, gridando in maniera del tutto credibile “Guardia, guardia!”.

Per chi volesse recuperare questo film cult, aggiungiamo uno Spoiler Alert. La Gialappa’s Band infatti commenta anche il finale, che vede Alberto Tomba ferito da un colpo di pistola. Non cade in acqua, bensì si tuffa in maniera esilarante, per poi veder partire un festival di proiettili da ogni dove, corredato dalle grida sullo sfondo di Michelle Hunziker. L’acqua si tinge di rosso eppure, dopo il rapimento di lei, Albertone ritorna a galla come se niente fosse, con l’aggiunta di una ferita sulla spalla dopo 4 caricatori scaricatigli addosso. Nonostante tutto nuota come se non ci fosse un domani, è quasi più veloce della barca dov’è la Hunziker e riesce a salvarla. Tutti ridono, con Michela Giraud piega in due al commento: “Recita male anche l’elicottero”.

Alex l’Ariete, trama e cast

Alex l’Ariete è un film del 1999 diretto da Damiano Damiani, con protagonisti Alberto Tomba e Michelle Hunziker. La stella dello sci aveva da poco chiuso il proprio lungo e ricco capitolo sportivo e l’attuale conduttrice svizzera aveva appena 22, da poco entrata nel mondo dello spettacolo. Sulla carta il film aveva le carte in regola per essere molto apprezzato dal pubblico ma il livello di recitazione (soprattutto di Tomba) ha trasformato il tutto in una pellicola quasi amatoriale, che oggi in tanti continuano a riguardare per farsi più di due risate.

Alex è un carabiniere delle Squadra Speciale. Un uomo molto simpatico ed esuberante ma, al tempo stesso, sempre pronto all’azione. Il suo carattere lo porta a disubbidire agli ordini e per questo viene trasferito in un piccolo paese di montagna. Qui riceve l’incarico di scortare una giovane, indiziata per omicidio, in una località segreta. Vi sono dei criminali senza scrupoli sulle sue tracce, pronti a ucciderla. Alex scopre che la ragazza è innocente e che entrambi sono stati usati per incastrare qualcuno. Dovrà ora fare di tutto per tenerla in vita.

Ecco il cast di Alex l’Ariete:

Alberto Tomba: Alessandro “Alex” Corso

Michelle Hunziker: Antavleva “Leva” Bottazzi

Massimo Poggio: Robbi

Tony Kendall: Comandante

Gianni Franco: brigadiere Santucci

Giorgio Gobbi: maresciallo di Monte dell’Olmo

Orso Maria Guerrini: Barra

Giovanni Cianfriglia: uomo di Barra

Giovanni Visentin: Grande Maiale

Tullio Sorrentino: uomo che fuma le sigarette gialle

Corinne Cléry: Ernestina

Ramona Badescu: Fabiana

Roberto Ceccacci: automobilista

Ottaviano Dell’Acqua: Il Biondo

Roberto Dell’Acqua: criminale

Elena Presti: Giada

Sara D’Amario: ragazza del verbale

Gabriele Corsi: carabiniere in ospedale

Cristina Ascani: Miranda

Alex l’Ariete streaming

A distanza di più di 20 anni e considerando lo scarno successo ottenuto al botteghino, è ancora possibile oggi vedere Alex l’Ariete in streaming? La risposta è fortunatamente positiva. La pellicola con Alberto Tomba e Michelle Hunziker è disponibile nel catalogo di Infinity, recuperabile attraverso la piattaforma Mediaset o abbonandosi al canale via Amazon Prime Video (disponibilità di una prova gratuita per 7 giorni).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI