Chi è Pesce Rosso Cantante Mascherato 2022: gli indizi

Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro alla maschera del Pesce Rosso? Proviamo a capirlo analizzando gli indizi messi a disposizione.

Tra i 12 costumi che dominano questa edizione de Il Cantante Mascherato c’è anche il pesce rosso, che nella prima serata ha già rischiato l’eliminazione salvandosi per ora allo spareggio. Cerchiamo di capire chi può celarsi dietro la maschera dell’animale marino tramite gli indizi forniti dal canale ufficiale Twitter de Il Cantante Mascherato.

Chi è il Pesce Rosso: gli indizi

Nella prima serata dello show di Rai 1 il Pesce Rosso ha duettato con Memo Remigi, ma le cose non sono andate benissimo per i due, che hanno cantato Le mille bolle blu di Mina. Il concorrente vestito da pesce rosso è infatti finito tra quelli a rischio, salvandosi insieme all’Aquila allo spareggio, che ha visto soccombere la Gallina, dietro cui si nascondeva Fiordaliso. Non può stare tranquillo però il Pesce Rosso, che rimane a rischio e nella seconda serata dovrà vedersela nello spareggio con l’Aquila per salvarsi. In attesa dunque di capire quale sarà il suo futuro, vediamo gli indizi proposti circa l’identità del Pesce Rosso:

Non mi sono mai mancate le parole

Da sempre ho avuto il fascino dei colori

Bisogna sempre coltivare il desiderio di libertà

Il Cantante Mascherato: chi è il Pesce Rosso

Una donna dall’animo molto libero, uno spirito forte con una personalità molto decisa. Questo il profilo del concorrente che si cela dietro alla maschera del Pesce Rosso, ma un peso importante può avere anche il secondo indizio: quel fascino per i colori magari può essere riferito al look? Può trattarsi di una donna che ha spesso cambiato colore di capelli? Ben due giudici hanno fatto il nome di Vladimir Luxuria, ovvero Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

C’è quindi un indiziato principale, potremo vedere presto chi si nasconde sotto la maschera del Pesce Rosso, perché la seconda puntata si aprirà proprio con lo spareggio con l’Aquila. C’è chi invece ha lanciato la candidatura di Jo Squillo come possibile concorrente dietro la maschera del Pesce Rosso.

