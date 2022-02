Chi è Volpe Cantante Mascherato 2022: gli indizi

Tra le 12 maschere che si sfidano nella terza edizione de Il Cantante Mascherato c’è anche la Volpe: vediamo gli indizi su chi potrebbe celarsi dietro il costume.

La maschera della Volpe è una delle 12 che quest’anno sono protagoniste della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci in cui personaggi della musica e dello spettacolo si esibiscono nascosti da elaborati costumi. Tra questi c’è quindi la Volpe e, vedendo gli indizi messi a disposizione dal profilo ufficiale Twitter dello show, proviamo a capire chi potrebbe nascondersi dietro la maschera del furbo animale.

Chi è la Volpe: gli indizi

Ottimo inizio per la Volpe, che durante la prima serata dello show di Rai 1 ha duettato con I Cugini di Campagna, esibendosi in Zitti e Buoni. Momento abbastanza simpatico, considerando tutte le polemiche tra lo storico gruppo e i freschi vincitori dell’ultimo Eurovision. L’esibizione è valsa comunque alla Volpe il passaggio alla seconda serata e per ora possiamo solo provare a ipotizzare l’identità del personaggio che vi si nasconde dentro. Questi sono gli indizi offerti a riguardo:

Sono simpatico, brillante, astuto

Non ho mai spento il fuoco della mia curiosità

Preferisco essere più intelligente che furbo

Il Cantante Mascherato: chi è la Volpe

Non manca di certo l’autostima al personaggio che veste i panni della Volpe, ma oltre a ciò, gli indizi offerti in realtà dicono molto poco. Tuttavia, i giudici si sono abbastanza schierati su un sospetto: tre su quattro hanno fatto il nome del noto attore comico Paolo Conticini, mentre Facchinetti va controcorrente e indica Emanuele Filiberto di Savoia.

Nella seconda puntata, la Volpe si è esibito insieme a Dodi Battaglia con uno dei brani storici dei Pooh: Tanta voglia di lei. Una grande sfida all’insegna dei Pooh con il Camaleonte, che si è esibito in Piccola Katy.

