Gf Vip, cosa si sono dette Delia e Soleil fuorionda durante la clip

Nel corso della puntata del 17 febbraio del Gf VIP forte lite fuorionda tra Delia e Soleil mentre era in onda la clip di Alex Belli a letto con la Sorge

Il Grande Fratello VIP ha dedicato nella puntata di ieri sera 17 febbraio gran parte del tempo al triangolo storico tra Alex, Delia e Soleil. Belli anche durante l’incontro al buio con le due rivali ha detto di amarle entrambe, come sempre di un amore diverso. La Sorge si è sentita delusa dall’atteggiamento del suo amico artistico per come si è comportato nei suoi confronti ma ha anche detto di voler fare un passo indietro per tutelare il matrimonio dell’attore e se stessa.

La Duran invece ha chiesto a suo marito di non avere più atteggiamenti intensi come nelle ultime clip con Soleil, troppa intimità tra i due. Belli ha ribadito che l’amore della sua vita è la sua dolce metà sudamericana. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha invece replicato con forza che la loro amicizia è chiusa e l’amore libero non esiste perché lui non è più se stesso.

Durante la messa in onda di una clip che mostrava i momenti di complicità e tenerezze tra Alex e Soleil non è sfuggito ai telespettatori che le due litigavano tra loro ma l’audio non si sentiva perché si ascoltava ovviamente solo quello del video in onda. Scopriamo cosa si sono dette Delia e Soleil fuorionda mentre andava in diretta la clip incriminata.

Gf Vip, lite fuori onda tra Delia e Soleil

Sono volate parole forti nel fuori onda tra Delia e Soleil il una vera e propria lite tra le due rivali del grande fratello VIP.ieri sera nella puntata del 17 febbraio proprio durante la clip si è consumato l’episodio che fa discutere anche su Twitter. Mentre Delia Duran vedeva suo marito abbracciare Soleil a letto mentre era in lacrime, la modella venezuelana si è girata verso la Sorge dicendole che quelle tra lei e Alex erano immagini troppe intime da vedere per una moglie.

Ha cominciato a urlare che non andava bene così, Soleil intimava alla modella venezuelana di calmarsi poi ha detto una frase molto forte: tranquilla non le vedrai più! Ovviamente la Sorge di riferiva alle immagini di complicità tra lei e Belli preannunciando di voler chiudere l’amicizia.