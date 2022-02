Stefania Battistini chi è la giornalista Rai in Ucraina

Stefania Battistini, scopriamo tutto sulla giornalista della Rai che si trova in Ucraina dove è esplosa la guerra.

La situazione è precipitata nelle ultime ore in Ucraina, dove in seguito all’invasione russa è di fatto scoppiata la guerra. Tante le voci che ci raccontano ciò che sta succedendo in quelle zone, dove la tensione è alle stelle e il rischio si fa sempre più alto. Tra queste c’è Stefania Battistini, giornalista della Rai che si trova appunto in Ucraina e che spesso è stata inviata in zone di guerra.

Chi è Stefania Battistini

Tra le giornaliste Rai inviate di guerra c’è Stefania Battistini, che in particolare si occupa di seguire le tensioni nelle zone del mondo per conto del Tg1. La Battistini nasce a Milano nell’aprile 1977 e si laurea in Scienze della comunicazione, per poi diventare giornalista professionista nel 2007. Inizia quindi a lavorare per il Tg1, realizzando reportage di guerra in Kurdistan, in Siria e in Ucraina.

Il suo pericoloso lavoro l’ha portata più volte in situazioni pericolose, ad esempio una volta nel 2017 è stata minacciata con una pistola e il suo lavoro è stato più volte lodato visto che la donna non si è mai tirata indietro nemmeno nelle situazioni più brutte, mostrando a più riprese enorme coraggio.

Ora ovviamente Stefania Battistini si occuperà di seguire la situazione in Ucraina, che da questa mattina si trova sotto il fuoco dei bombardamenti russi. La situazione è precipitata dopo le paure degli scorsi giorni e il timore del conflitto alla fine si è concretizzato, con Putin che ha dato l’ordine di invadere l’Ucraina. Tra le tante voci che ci stanno raccontando ciò che sta succedendo c’è dunque quello della giornalista, che col solito coraggio è al lavoro per garantire l’informazione in un momento così difficile e cruciale.

