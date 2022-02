Maria Grazia Fiorani chi è la giornalista RAI inviata di guerra

Maria Grazia Fiorani, scopriamo tutto sulla giornalista della Rai che ha il delicato ruolo dell’inviata di guerra.

Sono momenti di tensione, con l’invasione russa in Ucraina che fa soffiare fortissimi i venti di guerra in Europa. La situazione sta velocemente precipitando e tra le tante voci che raccontano ciò che sta succedendo in Ucraina e che in generale hanno riportato i resoconti dalle zone di guerra anche in passato c’è quella di Maria Grazia Fiorani, corrispondente della Rai per le zone di guerra. Scopriamo tutto quanto sull’inviata della Rai.

PUTIN PATRIMONIO: LA RICCHEZZA PERSONALE E LE PROPRIETÀ, PIÙ DI AMAZON?

Chi è Maria Grazia Fiorani

Maria Grazia Fiorani è uno dei volti più celebri della Rai, dove lavora come inviata di guerra. Su di lei non ci sono moltissime notizie, dal suo profilo Linkedin possiamo vedere che ha studiato all’università La Sapienza di Roma, città di cui è originaria, e ha poi cominciato a lavorare per la Rai. Non abbiamo grandi notizie circa esperienze pregresse, ma sappiamo che la donna lavora come giornalista per il Tg3, dove riveste il ruolo di inviata di guerra.

Un compito molto delicato, cruciale soprattutto ora con la guerra che torna a minacciare con forza l’Europa. Questa mattina il Vecchio Continente si è svegliato con la notizia dell’invasione dell’Ucraina per mano della Russia di Putin, dopo che la crisi negli scorsi giorni si era fatta particolarmente preoccupante. La situazione è rapidamente precipitata, con le forze russe che hanno cominciato a bombardare in lungo e in largo l’Ucraina e la reazione delle forze occidentali che hanno duramente condannato l’operato della Russia.

Tra i testimoni di ciò che sta succedendo e che succederà in Ucraina c’è Maria Grazia Fiorani, inviata di guerra per Rai3 e uno dei volti della narrazione di questi momenti bui del nostro continente.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI