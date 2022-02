Putin Patrimonio: la ricchezza personale e le proprietà, più di Amazon?

Vladimir Putin è purtroppo l’uomo del momento, ma da dove viene la sua ricchezza personale? Scopriamo tutto sul suo patrimonio.

La notizia che ha scosso il mondo è quella dell’invasione russa in Ucraina, un’iniziativa di guerra che porta la firma di Vladimir Putin, l’uomo che rischia di sconvolgere il mondo intero riportando il conflitto su scala mondiale dopo 70 anni. Scopriamo dunque qualcosa in più sul politico russo e in particolare sul suo patrimonio personale.

Vladimir Putin: il patrimonio

Si tratta chiaramente di uno degli uomini più potenti del mondo, sia a livello politico che economico. Le stime ufficiali parlano di un patrimonio ufficiale di 24 miliardi di dollari, ma in molti parlando addirittura di un patrimonio segreto che renderebbe Putin l’uomo più ricco del mondo, anche più di Jeff Bezos che secondo Forbes è ufficialmente l’uomo più ricco del mondo.

Tempo fa l’ex CEO dell’Hermitage Capital Management, che è un fondo d’investimento specializzato nel mercato russo, Bill Browder ha affermato, davanti alla Commissione Giustizia del Senato statunitense, che Putin possiede in realtà un patrimonio di ben 200 miliardi di dollari. Aleggia il mistero dunque sui possedimenti del leader russo, ma è convinzione comune che sia più ricco di ciò che comunemente si pensa o è dato sapere.

I suoi guadagni vengono da una serie di attività., spesso anche tenute in evidenti zone d’ombra. Da praticamente 20 anni è alla guida della Russia e la sua attività politica chiaramente lo ha reso ricchissimo, anche se il suo stipendio da presidente è inferiore a molti di colleghi di paesi importanti come USA, Gran Bretagna e Francia. In molti hanno provato a fare luce sui guadagni di Putin, ma quasi tutte le inchieste sono arrivate a punti morti, affossate dalla serie di intrecci e prestanome che trovavano seguendo i flussi di denaro. La verità dunque è che nel dettaglio non si sa come Putin abbia costruito il proprio impero economico, ma ha sfruttato sicuramente la sua posizione di vantaggio da protagonista della scena politica russa.

