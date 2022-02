Putin chi è l’attuale compagna, le voci sulle amanti

Chi è la compagna del presidente della Russia Vladimir Putin? Scopriamo la vita privata dell’uomo più temuto d’Europa e le voci sulle sue amanti

L’uomo del momento, nel senso più negativo possibile del termine, è senza dubbio Vladimir Putin. Il presidente della Russia ha riportato la guerra in Europa, invadendo l’Ucraina e provocando lo sdegno di praticamente tutto il mondo. Una mossa che ha sconvolto tutti, ma che era nell’aria da tempo: Putin è stato sempre un personaggio molto controverso, protagonista da tantissimi anni tra luci e ombre della scena politica mondiale. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del numero uno della Russia.

Vladimir Putin: chi è la compagna

La nuova compagna di Vladimir Putin si chiama Alina Kabaeva, anche se in realtà la loro unione è avvolta dal mistero. I due non sono mai usciti allo scoperto ufficialmente, eppure sono stati visti insieme in tantissimi eventi mondani e tutto fa pensare a un legame molto profondo. La relazione col presidente l’ha resa molto famosa in Russia. Alina è nata nel maggio 1983 ed è stata una grandissima ginnasta, nel palmares ha un oro olimpico, ad Atene nel 2004, e due vittorie mondiali.

Lo sport d’altronde per Alina è una questione di famiglia visto che suo padre era Marat Kabaev, famoso calciatore sovietico. Alina ha cominciato a fare ginnastica ritmica ad appena 6 anni, mostrando grande disciplina e abnegazione. La sua carriera decolla negli anni ’90 e tocca il proprio apice a cavallo tra i due secoli, quando Alina ottiene i successi più grandi

Oltre alla carriera sportiva, Alina ha anche fatto la modella e ha recitato al cinema, mentre dal 2007 ha intrapreso la carriera politica, venendo eletta deputata della Duma di Stato. La parte che si conosce di meno della vita di Alina Kabaeva è proprio quella condivisa con Vladimir Putin, personaggio che, a discapito della sua nota e ovvia fama, cerca sempre di mantenere riserbo sulla sua sfera privata, sia che riguardi l’aspetto sentimentale che quello economico.

