Vostro Onore remake di Your Honor le diffidenze tra fiction e fonte

Vostro Onore è una nuova fiction Rai con protagonista Stefano Accorsi. Si tratta di un adattamento per il pubblico italiano con alle spalle due apprezzati show andati in onda negli ultimi anni, di cui uno disponibile in streaming.

Vi sono delle differenze tra Vostro Onore e le serie dalle quali è tratta la fiction Rai? Scopriamo in che modo la fiction Rai è stata adattata.

Vostro Onore, differenze Your Honor

Fin dall’annuncio della produzione della nuova fiction Rai Vostro Onore, che ha come protagonista Stefano Accorsi, il pubblico sul web ha subito iniziato a parlare di remake di Your Honor. Lo stesso hanno fatto i giornali, considerando come la serie con Bryan Cranston sia di certo ben più celebre rispetto alla prima e originaria produzione.

A dare il via a questa serie di remake è Kvodo, serie TV israeliana, uscita nel 2017. Tre show connessi, con gli sceneggiatori americani e italiani che paiono aver rispettato in larga misura lo script israeliano. A differenziare le tre produzioni sono principalmente gli adattamenti ai differenti Paesi nei quali la storia si svolge.

In Kvodo il protagonista è Micha Alkoby, un giudice dalla brillante carriera, prossimo a una promozione. La sua vita cambia quando suo figlio adolescente, Shay, investe una persona e decide di non prestare soccorso. Suo padre è pronto a denunciarlo ma poi scopre la famiglia cui la vittima apparteneva. Appartengono alla malavita, il che spinge il giudice a mentire e proteggere il ragazzo, evitando ripercussioni letali.

Nel 2020, tre anni dopo la messa in onda originale, Your Honor ha fatto il proprio esordio su Showtime. Stavolta il protagonista è Bryan Cranston, che interpreta il giudice Michael Desiato. Si tratta di un apprezzato giudice di New Orleans, che si ritrova a proteggere suo figlio Adam, di appena 17 anni. La situazione a crearsi è la stessa. Il ragazzo defunto era il figlio di Jimmy Baxter, ben noto boss della malavita, dal quale il giudice dovrà difendere suo figlio. La situazione si complica ulteriormente, però, quando Charlie Figaro, che ha ricevuto l’incarico da Michael di liberarsi dell’auto dichiarata rubata, affida il compito a Kofi Jones, membro di una gang, che viene poi arrestato.

Nel caso di Vostro Onore, infine, il protagonista interpretato da Stefano Accorsi è Vittorio Pagani. Si tratta di un giudice di Milano il cui figlio si chiama Matteo. Questi si è allontanato dal padre dopo la morte della madre e una notte uccide un altro ragazzo in un incidente. Il padre lo conduce in centrale per farlo costituire ma qui scopre che la vittima appartiene alla famiglia Silva. Si tratta di una banda criminale ben nota, contro la quale il giudice si era schierato quando era un procuratore generale. Pur di difenderlo coinvolgerà Salvatore Beto, ispettore della DIA che gli deve un favore. Questi affida il compito di liberarsi dell’auto a Nino, fratello di sua moglie, che fa parte di una famiglia criminale a sua volta. Alcune ombre piombano su Salvatore e la vicenda si complica terribilmente per il giudice.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI