Bridgerton 2 quando esce in streaming: a marzo torna con nuovi attori

I fan dei romanzi di Julia Quinn stanno contando i giorni sul calendario per l’uscita di Bridgerton 2. Grande attesa per la nuova storia d’amore al centro degli episodi in arrivo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La prima stagione di Bridgerton ha “intrappolato” milioni di spettatori sui propri divani in giro per il mondo per una sessione globale di binge watching. La seconda, c’è da crederlo, non sarà da meno. Ecco cosa sappiamo in merito.

Bridgerton 2 trama e cast

Lord Anthony Bridgerton è il maggiore dei fratelli e sorelle della celebre famiglia. È inoltre visconte e per lui la ricerca della moglie ideale è un compito quasi gravoso. È necessario che lei rispetti determinati canoni, dal momento che Anthony sente sulle proprie spalle il dovere di salvaguardare il nome della sua famiglia.

La ricerca di una debuttante che risulti perfetta secondo i suoi standard è impossibile. Tutte sembrano destinate a fallire. Tutto cambia però all’arrivo di Kate Sharma e sua sorella minore Edwina. Le due giungono dall’India e Anthony inizia a corteggiare la più giovane delle due. Kate però scopre la vera natura delle sue intenzioni. Non mira all’amore, quasi non ci crede, ma unicamente a una partner adeguata per status, modi e altro.

La giovane prova a fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Saranno tante le schermaglie verbali tra lei e Anthony, il che stranamente li spingerà a essere sempre più vicini, complicando enormemente le cose per entrambi.

Intanto i Featherington danno il benvenuto al nuovo erede, mentre Penelope si ritrova a continuare a custodire il proprio enorme segreto a tutti coloro che la circondano. Dopo il finale della prima stagione, infatti, vediamo in maniera chiara come sia lei a scrivere in qualità di Lady Whistledown.

Ecco il cast di Bridgerton 2:

Simone Ashley: Kate Sharma

Jonathan Bailey: Anthony Bridgerton

Nicola Coughlan: Penelope Featherington

Claudia Jessie: Eloise Bridgerton

Ruby Barker: Marina Thompson

Luke Thompson: Benedict Bridgerton

Luke Newton: Colin Bridgerton

Ruby Stokes: Francesca Bridgerton

Will Tilston: Gregory Bridgerton

Florence Hunt: Hyacinth Bridgerton

Ruth Gemmell: Violet Bridgerton

Bessie Carter: Prudence Featherington

Harriet Cains: Philippa Featherington

Polly Walker: Portia Featherington

Ben Miller: Lord Archibald Featherington

Sabrina Bartlett: Siena Rosso

Martins Imhangbe: Will Mondrich

Kathryn Drysdale: Genevieve Delacroic

Lorraine Ashbourne: Mrs. Varley

Regé-Jean Page: Simone Basset

Phoebe Dynevor: Daphne Bridgerton

Bridgerton 2 quando esce

I nuovi episodi di Bridgerton 2, serie TV targata Shondaland, dunque creata da Shonda Rhimes e Chris Van Dusen, ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sono previsti per il prossimo 25 marzo 2022. Ci si attende altre 8 puntate, caricate in un colpo solo per consentire il binge watching da parte di tutti i fan nel mondo. Il 13 aprile 2021 è stato inoltre annunciato come lo show sia stato già rinnovato per una terza e quarta stagione. La storia della famiglia Bridgerton continuerà di certo e tutto lascia pensare a un adattamento completo della saga di romanzi.

Bridgerton 2 streaming

Chiunque volesse seguire Bridgerton 2 o magari recuperare la prima stagione prima di cimentarsi in questa maratona, potrà farlo attraverso il proprio account Netflix. La serie TV di Shonda Rhimes è infatti un’esclusiva della piattaforma streaming, visibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

