Come vedere i film e serie Marvel in ordine cronologico

I fan Marvel si dividono in due gruppi, quelli che guardano film e serie TV in ordine cronologico e quelli che scelgono invece l’ordine di uscita al cinema. Un po’ come accade per Star Wars e allo stesso modo non vi è un modo corretto e uno sbagliato.

Tener conto dell’ordine di uscita al cinema è decisamente semplice e non richiede grandi spiegazioni. Più complesso invece il discorso inerente l’ordine cronologico. In questo caso, infatti, occorre tener conto della trama e a volte delle scene post credit. Proviamo a lanciarci in questo complesso universo narrativo.

Film e serie Marvel ordine cronologico

L’universo Marvel si fa sempre più ampio e complesso. Le serie TV ne rappresentano oggi un’ampia fetta e guardarle tutte o quantomeno conoscerne gli eventi è cruciale anche per i film. Impensabile recarsi al cinema per Doctor Strange 2, ad esempio, senza aver apprezzato WandaVision, o quantomeno letto dei riassunti.

Considerando questa profonda connessione e alcune produzioni Sony, non necessariamente legate alla Marvel ma che in futuro potrebbero trovare un punto d’incontro nella figura di Spider-Man, è bene fare un po’ d’ordine.

Ecco l’elenco dei film e serie TV Marvel in ordine cronologico, offrendo anche qualche dettaglio per capirne la collocazione:

Captain America: The First Avenger – Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, prima dell’ibernazione del supereroe Captain Marvel – La pellicola che ne analizza la storia è ambientata nel 1995. È di fatto il personaggio che apre la mente di Nick Fury ad altri mondi Iron Man – Cinematograficamente tutto ha avuto inizio qui nel 2008 Iron Man – Ambientato subito dopo gli eventi del primo capitolo L’incredibile Hulk – Periodo non meglio specificato ma ambientato nella fase pre Avengers Thor – Sei mesi prima della battaglia di New York The Avengers – Film ambientato nel 2012 Iron Man 3 – Sei mesi dopo la nascita degli Avengers Thor: The Dark World – Successivo a The Avengers ma prima della “nascita” di Ultron Captain America: The Winter Soldier – Successivo a The Avengers ma prima della “nascita” di Ultron I Guardiani della Galassia – Film ambientato nel 2014, stando al tempo della Terra I Guardiani della Galassia 2 – Film ambientato subito dopo gli eventi del primo capitolo Avengers – Age of Ultron – Gli eventi si svolgono nel 2015 Ant-Man – Nello stesso anno di Age of Ultron Captain America: Civil War – Subito dopo i drammatici eventi di Age of Ultron Black Widow – Subito dopo gli eventi di Civil War Spider-Man: Hoemcoming – Subito dopo gli eventi di Civil War Venom – Trattandosi presumibilmente di una dimensione parallela, non si hanno precisi riferimenti cronologici Doctor Strange – Dopo gli eventi di Civil War Black Panther – Poco prima di Infinity War Thor: Ragnarock – Poco prima di Infinity War Avengers: Infinity War – Eventi avvenuti nel corso del 2017 Ant-Man and the Wasp – Eventi avvenuti nel corso del 2017 Avengers: Endgame – Eventi avvenuti nell’arco temporale dal 2017 al 2022 WandaVision – Tre settimane dopo Endgame The Falcon and the Winter Soldier – Sei mesi dopo Endgame Loki – Ambientato dopo The Avengers del 2012 ma richiede la visione di Endgame per evitare spoiler e comprenderne alcuni passaggi What If…? – Da guardare dopo Endgame Spider-Man: Far From Home – Otto mesi dopo Endgame Venom: La furia di Carnage – La scena post credit mostra l’identità di Spider-Man svelata al mondo. Eventi accaduti in contemporanea con Far From Home Morbius – Ambientato nella fase immediatamente successiva a Far From Home Hawkeye – Due anni dopo Endgame Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli – Si può parlare in questa fase di tempo presente Eternals – Ambientato tra il presente nell’MCU e nel corso di 7mila anni di storia umana Spider-Man: No Way Home – Ha inizio subito dopo gli eventi di Far From Home e raggiunge il presente MCU

