Morbius quando esce in Italia: dopo il trailer slitta la data

Un nuovo capitolo Marvel sta per fare il proprio esordio al cinema: Morbius. Non si tratta ufficialmente di una pellicola inserita attivamente nell’MCU, bensì di una di quelle che vanno a corredo della narrativa principale, sotto la gestione di Sony, che detiene i diritti di Venom e Spider-Man, tra gli altri.

I fan sono estremamente curiosi di assistere all’esordio di Jared Leto in questo vasto universo, sempre più complesso e interconnesso. Quello di Morbius è un personaggio complesso, a metà strada tra bene e male, così com’è per Venom. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito al film.

Morbius trama e cast

Morbius è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più enigmatici dell’universo Marvel. Il suo tormento interiore lo rende a dir poco affascinante. Lo è stato per anni all’interno delle pagine dei fumetti e ora si appresta a esserlo sul grande schermo.

I fan si aspettano una resa migliore rispetto a Venom, che è sembrato eccessivamente finto e soprattutto arretrato per quanto concerne effetti speciali e scrittura. Un film anni ’90 nel cuore dei Duemila. Le cose andranno diversamente con Morbius?

Il premio Oscar Jared Leto si è calato nei panni dell’antieroe Michael Morbius, che scopre d’essere affetto da una rara malattia del sangue. È determinato a salvare chiunque sia destinato a subire il suo stesso destino. Decide così di fare una scommessa con la sorte. Ciò che inizialmente sembrava un successo, però, si rivela un rimedio in potenza ben più pericoloso della malattia in sé.

Ecco il cast di Morbius:

Jared Leto: Michael Morbius

Matt Smith: Loxias Crown

Adria Arjona: Martine Bancroft

Jared Harris: mentore di Morbius

Tyrese Gibson: Simon Stroud

Al Madrigal: Albert Rodriguez

Roksana Węgiel: Loona Croft

Michael Keaton: Adrian Toomes / Avvoltoio

Morbius trailer

L’ultimo trailer condiviso sui social per il lancio al cinema di Morbius inizia con alcune parole che ben spiegano il dramma del protagonista: “Volevo aiutare la gente, ma la cura è una maledizione”. Michael Morbius è un vero e proprio antieroe, dal momento che si ritrova a scegliere tra il bere sangue umano o morire.

Il filmato mostra Michael Keaton nuovamente nei panni dell’Avvoltoio, così come avvenuto in Spider-Man: Homecoming. Dal suo punto di vista quello di Morbius è un vero e proprio dono. Il personaggio si muoverà in bilico tra dramma, azione e ironia e, i fan sperano, nel finale si potrebbe lanciare un indizio per l’arrivo di un progetto comune con Tom Holland e Tom Hardy (e altri) per un film sui Sinistri Sei.

Morbius quando esce

Vi sono state svariate date per Morbius, atteso inizialmente sul finire del 2021. La pandemia di Covid ha però messo i bastoni tra le ruote a questo progetto, così come a molti altri. L’ultimo trailer condiviso sui social annuncia la data ufficiale per i cinema italiani: 31 marzo 2022. Non manca poi molto. Finalmente l’esordio di Jared Leto nel mondo Marvel è dietro l’angolo.

