Caruso storia testo significato canzone Lucio Dalla: il capolavoro

Una casualità, con questo termine Lucio Dalla ha raccontato la storia della canzone Caruso, uno dei brani più conosciuti e importanti della sua carriera. Grazie ad una serie di conseguenze inaspettate, il cantautore creò quello che poi è diventato un grande classico della musica italiana. La canzone Caruso è stata incisa nel 1986 e fa parte dell’album live DallAmeriCaruso. Dietro alla scrittura di questo brano c’è però una serie di casualità che hanno portato poi alla creazione di un vero e proprio capolavoro.

Storia e significato Caruso

Lucio Dalla ha più volte raccontato che tutto nacque per puro caso. La sua imbarcazione si trovava tra Capri e Sorrento quando a causa di un guasto fu costretto a chiamare un amico per farsi portare sulla terraferma. Si trattava del proprietario dell’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento che trainò fino al porticciolo di Sorrento. Lo stesso lo ospitò nel suo albergo nella suite Caruso, camera dove il tenore Enrico Caruso trascorse gli ultimi mesi di vita.

Tre note suonate sul piano di Caruso furono fondamentali per la creazione della canzone così come il racconto del barista de La Scogliera che rivelò a Lucio Dalla dell’amore del tenore per questa giovane donna. Una passione che spinse lo stesso Caruso ad impartire a lei lezioni di musica nonostante il poco talento. Tutte casualità che permisero al cantautore di scrivere in 10 minuti la canzone. Lo stesso Lucio Dalla disse: “Io credo che tutto sia scritto e che anche il destino di una canzone è uguale al destino di un uomo perché un sentimento umano”.

Nella stessa intervista Lucio Dalla ha rivelato che Pavarotti per poter cantare Caruso ha dovuto abbassare la canzone di un tono. “Però io preso da questo furore mistico-canoro prendevo note fuori da ogni logica”. Nella canzone Caruso, Lucio Dalla immagina gli ultimi giorni di vita di Enrico Caruso quando davanti al mare pensa alle notti in America e parla dell’amore per la giovane donna.

Caruso testo canzone

Qui dove il mare luccica,

E tira forte il vento

Su una vecchia terrazza

Davanti al golfo di Surriento

Un uomo abbraccia una ragazza,

Dopo che aveva pianto

Poi si schiarisce la voce,

E ricomincia il canto.

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai.

Vide le luci in mezzo al mare,

Pensò alle notti là in America

Ma erano solo le lampare

Nella bianca scia di un’elica

Sentì il dolore nella musica,

Si alzò dal pianoforte

Ma quando vide la luna uscire da una nuvola

Gli sembrò più dolce anche la morte

Guardò negli occhi la ragazza,

Quelli occhi verdi come il mare

Poi all’improvviso uscì una lacrima,

E lui credette di affogare

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai

Potenza della lirica,

Dove ogni dramma è un falso

Che con un po’ di trucco e con la mimica

Puoi diventare un altro

Ma due occhi che ti guardano

Così vicini e veri

Ti fan scordare le parole,

Confondono i pensieri

Così diventa tutto piccolo,

Anche le notti là in America

Ti volti e vedi la tua vita

Come la scia di un’elica

Ma sì, è la vita che finisce,

Ma lui non ci pensò poi tanto

Anzi si sentiva già felice,

E ricominciò il suo canto

Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai