La sera dei miracoli storia testo significato canzone Lucio Dalla: la dedica alla città

La sera dei miracoli è la dedica di Lucio Dalla a Roma. Storia, testo e significato della canzone del cantautore di origini bolognesi

La sera dei miracoli è una canzone di Lucio Dalla inserita nell’album Dalla uscito nel 1980. Lo stesso cantautore ha spiegato che si tratta di una dedica a Roma città dove ha vissuto tra il 1980 e il 1986 in un appartamento al civico 7 di vicolo del Buco. Proprio lì c’è anche una targa che ricorda Lucio Dalla. Il testo venne scritto durante l’Estate Romana, una manifestazione culturale che coinvolgeva tutta la città con eventi teatrali, musicali e cinematografici. Lucio Dalla spiegò durante un concerto che era un momento di fuoco per la città, era bellissima. Tornato a casa a Trastevere, si mise al pianoforte e compose La sera dei miracoli.

In quella serata aveva ammirato una Capitale alle prese con una gioia collettiva unica con canti, feste e tanta felicità. Proprio per questo decise di dedicare una canzone a Roma.

La sera dei miracoli testo

È la sera dei miracoli fai attenzione

Qualcuno nei vicoli di Roma

Con la bocca fa a pezzi una canzone

È la sera dei cani che parlano tra di loro

Della luna che sta per cadere

E la gente corre nelle piazze per andare a vedere

Questa sera così dolce che si potrebbe bere

Da passare in centomila in uno stadio

Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio

Anzi la manda in onda

Tanto nera da sporcare le lenzuola

È l’ora dei miracoli che mi confonde

Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde

Si muove la città

Con le piazze e i giardini e la gente nei bar

Galleggia e se ne va

Anche senza corrente camminerà

Ma questa sera vola

Le sue vele sulle case sono mille lenzuola

Ci sono anche i delinquenti

Non bisogna avere paura ma stare un poco attenti

A due a due gli innamorati

Sciolgono le vele come i piratiE in mezzo a questo mare

Cercherò di scoprire quale stella sei

Perché mi perderei

Se dovessi capire che stanotte non ci sei

È la notte dei miracoli fai attenzione

Qualcuno nei vicoli di Roma

Ha scritto una canzone

Lontano una luce diventa sempre più grande

Nella notte che sta per finire

E la nave che fa ritorno

Per portarci a dormire

