Euphoria 3, quando esce: anticipazioni e trama terza stagione

Tutto su Euphoria 3, la terza attesissima stagione della serie HBO con Zendaya, trasmessa in Italia sui canali Sky: quando esce, anticipazioni e trama.

Continua implacabile il successo di Euphoria, che dopo la seconda stagione non ha solo confermato il consenso ottenuto da critica e pubblico dell’esordio, ma è anche diventata la serie HBO più vista in assoluto dopo Il Trono di Spade.

La serie ideata da Sam Levinson e con protagonista la Zendaya di Spider-Man è già stata rinnovata per una terza stagione, e naturalmente i fan si stanno già domandando cosa attendersi dai prossimi episodi. Ma soprattutto, quando potremo iniziare a vederli? Ecco tutte le informazioni che abbiano oggi a questo riguardo.

Euphoria 3: la data di uscita

Ovviamente ancora non sappiamo nulla su quando uscirà Euphoria 3, essendosi appena conclusa la seconda stagione della serie: l’unica cosa certa, è che la terza ci sarà.

Il problema è che potrebbe volerci un po’ di tempo. Tra la prima e la seconda stagione sono passati circa tre anni, principalmente a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, ma anche la prossima tranche di episodi potrebbe farsi attendere, stavolta per via della fitta agenda di Zendaya, ormai divenuta una star del cinema (nei prossimi mesi dovrà lavorare a Dune 2).

Le prime indiscrezioni dicono che, per Euphoria 3, i fan dovranno attendere fino all’inizio del 2024. Negli Stati Uniti, la serie sarà ovviamente disponibile su HBO Max, la piattaforma del network che la produce, mentre in Italia la potremo continuare a vedere presumibilmente sui canali Sky.

Euphoria 3: anticipazioni e trama

Anche sulla trama della nuova stagione non si sa praticamente nulla, ma è facile immaginare che bisognerà rispondere a molti quesiti lasciati aperti dal finale della seconda. In particolare, la protagonista Rue dovrà riuscire a trovare la propria redenzione: vedremo come proseguirà la storia con Jules, dopo il riavvicinamento tra i due, e ovviamente c’è ancora la questione della valigia di droga ancora da pagare a Laurie.

C’è poi il complicato triangolo amoroso tra Cassie, Nate e Maddy: i primi due sembrano essersi ormai allontanati, ma la ragazza pare non essersi ancora arresa alla fine della relazione. Inoltre, Nate ha consegnato alla polizia le prove dei crimini sessuali del padre, che è stato arrestato: è facile che questa linea narrativa verrà portata avanti, probabilmente con un processo, che potrebbe coinvolgere Jules come testimone.

In ultimo c’è Fez, che dopo essere rimasto ferito durante il raid della SWAT ha visto morire il fratello Ash davanti ai propri occhi, e ora dovrà affrontare il proprio destino. L’attore che lo interpreta, Angus Cloud, ha parlato del legame tra i due personaggi, non escludendo che Javon Walton (Ash) possa tornare in Euphoria 3 nonostante la morte del personaggio, magari nei ricordi di Fez.

Nel cast, il nome più a rischio di mancata riconferma per la terza stagione sembra essere quello di Barbie Ferrera, che interpreta Kat: nella seconda annata, rispetto alla prima, il suo spazio si è di molto ridotto, e Daily Beast ha parlato di diversi scontri tra l’attrice e il creatore della serie Sam Levinson, che potrebbero portare a un taglio del suo ruolo nei prossimi episodi.

