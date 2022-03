Gf Vip, furia Lulù Davide durante la pubblicità, la reazione di Jessica

Cosa si sono detti Lulù e Davide durante la pubblicità non visto in onda al Grande Fratello Vip. Tensione alle stelle

Lo ha ribadito in studio anche Alfonso Signorini. Durante la pubblicità, nella puntata di ieri sera 3 marzo del grande fratello VIP, è scoppiata una furiosa lite tra Lulù e Davide, o meglio è continuata. Tutto è accaduto quando il conduttore ha chiesto cosa ne pensasse Davide Silvestri relativamente allo scontro tra le due sorelle Selassiè, Lulù e Jessica. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è andata in escandescenza, ribadendo che il pensiero di Davide fosse viziato dall’astio verso di lei a causa della nomination della scorsa settimana.

Lulù ha dato del falso a Davide dicendo che non ha mai espresso il suo parere per arrivare in finale in maniera subdola. Il concorrente del Gf Vip ha risposto che lei è una maleducata che non porta rispetto e che è gelosa della sorella. Poi, Alfonso Signorini ha lanciato la pubblicità. Cosa si sono detti Davide e Lulù nella furiosa lite scoppiata non in onda?

Gf Vip, cosa si sono detti Lulù e Davide durante la pubblicità

Tutto è iniziato con Lulù che si è spostata per fumare in giardino con la sua amica Sophie che provava a consolarla e calmarla dai nervi tesi. Davide intanto andava in escandescenza dicendo agli altri che avevano paura di esporsi contro la più giovane delle Princess perché piace al pubblico ed è in finale. Quindi gli dava fastidio che tutti la giustificassero solamente per il loro tornaconto, proteggersi dal televoto e parteggiare per una finalista. Non siamo qui per educare lo facciamo appena si calma, replica Miriana.

Sai cosa succedeva se fosse stato Basciano? controbatte l’attore, che aggiunge il mio pensiero me lo chiedono e lo esprimo. Soleil aggiunge che Lulù sbagli nei modi ma non ha tutti i torti nello scontro con la sorella Jessica. Lulù torna nel salotto del Gf Vip e lo attacca come una furia. Non devi parlare non sai nulla della mia famiglia, urla la Selassiè. Giudico quello che vedo qui dentro replica a tono Silvestri che aggiunge mancano due settimane poi non ti vedrò mai più, sarai l’ultima persona che vorrò vedere fuori.

Ma chi sei? Ho vissuto senza di per te 23 anni, ne farò a meno ha chiuso piccata la Princess la discussione. Qual è stata la reazione di Jessica a cosa si sono detti Lulù e Davide durante la pubblicità non visto in onda al Grande Fratello Vip? È rimasta impassibile sul divano, senza dire una parola. Ha solo annuito quando Antonio ha detto che preferiva non parlare per proteggere Lulù.

