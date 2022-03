The Boys Diabolical si collega a The Boys 3?

Venerdì 4 marzo arriva su Prime Video The Boys Diabolical, la prima serie animata dedicata allo show che adatta il celebre fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

Una serie animata da non perdere. Episodi caratterizzati ognuno da uno stile unico. Ricco cast produttivo e vocale, per uno show che lascerà il segno, stando alle prime recensioni. Ma si collegherà alla terza stagione?

The Boys Diabolical

I fan che The Boys non vedono l’ora di poter apprezzare la terza stagione, che promette ancor più assurde avventure. La data d’uscita è fissata per il 3 giugno. Manca ancora un bel po’ di tempo ma è invece disponibile da venerdì 4 marzo The Boys Diabolical, serie animata che farà impazzire di gioia gli amanti del fumetto e dello show.

La prima domanda che tutti si fanno, però, è se ci sarà un collegamento con la terza stagione. In pratica, The Boys Diabolical farà da ponta tra seconda e terza serie dello show originale? La risposta purtroppo è no. Non mancheranno continui rimandi ai personaggi principali, ovviamente, ma in termini di trama non sembra affatto esserci spazio per grandi rivelazioni relative ai protagonisti della serie live-action.

Si può dire che The Boys Diabolical sia nata dall’urgenza di raccontare storie ambientate in questo mondo che fossero ancora più folli di quelle realizzate con attori in carne e ossa. L’animazione offre totale libertà di sperimentazione ed è proprio quello che è accaduto.

Le recensioni sono incredibilmente positive, con Rotten Tomatoes che conferisce un punteggio del 100%. Ecco i dettagli delle puntate:

Laser Baby’s Day Out – Scritto da: Evan Goldberg e Seth Rogen. Stile di animazione: ispirato ai classici cortometraggi animati americani. An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents – Scritto da: Justin Roiland e Ben Bayouth. Stile di animazione: ispirato all’estetica di Justin Roiland I’m Your Pusher – Scritto da: Garth Ennis. Stile di animazione: omaggio ai fumetti originali di The Boys. Boyd in 3D – Scritto da: Eliot Glazer. Stile di animazione: ispirato ai fumetti e all’animazione francesi. BFFs – Scritto da: Awkwafina. Stile di animazione: ispirato ai Saturday morning animation imports. Nubian vs Nubian – Scritto da: Aisha Tyler. Stile di animazione: Ispirato agli anime. John and Sun-Hee – Scritto da: Andy Samberg. Stile di animazione: ispirato ai drama e horror coreani. One Plus One Equals Two – Scritto da: Simon Racioppa. Stile di animazione: versione dark delle serie d’animazione statunitensi di supereroi.

