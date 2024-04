È sempre mezzogiorno è in diretta o registrato?

Il programma di cucina di Antonella Clerici in onda su Raiuno È sempre mezzogiorno a volte è in diretta e a volte non lo è: il perché

Dall’estate del 2020 è il programma di punta della fascia di mezzogiorno dei canali Rai, andando in onda tra le 11.55 e le 13.30 sulla prima rete nazionale. Stiamo parlando di È sempre mezzogiorno, il talk show varietà, con una forte componente culinaria, affidato alla conduzione dell’amatissima Antonella Clerici. Il programma ha preso quattro anni fa il posto di uno show storico sempre condotto da Clerici, La prova del cuoco, andato in onda per 20 anni su Rai 1, ma entrato in crisi di ascolti negli ultimi tempi (soprattutto dopo la sostituzione della sua conduttrice). Lo show è arrivato alla sua quarta stagione, riscuotendo sempre un grande successo e confermando l’amore del pubblico per la celebre presentatrice legnanese. Tuttavia i telespettatori e le telespettatrici di È sempre mezzogiorno si domandano da un po’ se il programma vada in onda in diretta o sia invece registrato e poi trasmesso in differita. Antonella Clerici ha sempre puntato molto sulla diretta, dimostrando anche di essere effettivamente in onda a mezzogiorno dando l’ora esatta nel corso della puntata. Inoltre ha raccontato in diverse interviste di amare proprio il brivido della diretta e di ritenere di dare il meglio quando ci sono difficoltà perché è lì che si conduce veramente. Nonostante questo, tra alcuni utenti sui social network si è poi diffusa la voce che in realtà il programma sarebbe registrato. Il motivo del contendere sarebbe stato il fatto che, in alcune puntate, Clerici e il suo ex fedele braccio destro Lorenzo Biagiarelli non avrebbero detto l’ora corrente durante lo show. Questo ha portato molti fan a concludere che in realtà, almeno in quelle occasioni, il programma non era in diretta.

La verità è però differente. È sempre mezzogiorno va in onda ufficialmente in diretta ogni giorno su Rai 1, e questo è uno degli elementi caratterizzanti dello show, difeso proprio dalla conduttrice Antonella Clerici. Lo conferma il fatto che, quando in passato la presentatrice è stata impossibilitata a presentarsi in studio a causa della febbre, È sempre mezzogiorno non è proprio andato in onda. Le puntate in cui i conduttori non hanno detto l’ora esatta durante lo show sarebbero delle semplici casualità, dovute alla dimenticanza.

È sempre Mezzogiorno quando non è in diretta

Come detto poco sopra, dunque, È sempre mezzogiorno va in onda in diretta su Rai 1, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Ci sono però state alcune piccole eccezioni, nel corso delle quattro stagioni del programma della prima rete nazionale. Sebbene le puntate siano sempre in presa diretta, dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, a volte presentano degli inserti registrati. In alcune occasioni, infatti, È sempre mezzogiorno ha fatto ricorso alla messa in onda di ricette registrate in precedenza e non realizzate live. Questo può dipendere da esigenze di trasmissione di montaggio o anche solo legate agli impegni dei vari chef che collaborano con il programma. Il più delle volte, però, questo espediente delle ricette registrate è un modo per riproporre nel corso dello show dei piatti di grande successo già mostrati nelle puntate precedenti.