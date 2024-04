Jessica Uomini e Donne Over 2024 chi è la fisioterapista: origini e Instagram

A Uomini e Donne Jessica Pittari ha stregato Marcello Messina: chi è la dama del Trono Over di origini brasiliane, mamma e fisioterapista

Jessica di cognome fa Pittari e ha fatto innamorare Marcello. Al Trono Over di Uomini e Donne, stagione 2024, c’è una nuova regina dal carattere forte e intraprendente, a tal punto che si vocifera un ruolo da tronista per lei a settembre, visto che il programma è praticamente finito. Fisico statuario e tratti esotici, Jessica Pittari, 33 anni, ha origini brasiliane da parte di mamma, essendo di Bauru. Il flirt di Marcello Messina al Trono Over ha sempre vissuto a Cuneo anche se fin dall’adolescenza le è sempre piaciuto viaggiare. Dopo aver frequentato l’Istituto Magistrale De Amicis, la Pittari si è trasferita a Madrid dove ha studiato alla prestigiosa Università Europea di medicina riabilitativa. Jessica di Uomini e Donne Over 2024 oggi di lavoro fa la fisioterapista a Cuneo dove è ritornata dopo essersi laureata. Nella vita privata della bella dama italo brasiliana c’è una importante relazione terminata e un figlio di 12 anni. Non è nota la data di nascita della dama che è uscita anche con Diego, anche se lei stessa ha detto di avere 33 anni ed è quindi molto giovane per il Trono Over del dating show del pomeriggio di Canale 5. Il profilo Instagram della fisioterapista è Jessica Pittari, rigorosamente privato e con pochissimi follower, il che dimostra di non voler puntare ad una carriera di influencer come molte del parterre, al contrario, sognano. Tra le curiosità sulla dama che corteggiava inizialmente il calciatore Mario Verona c’è una riguardo la sua famiglia. A Cuneo è stato Medico di Base e Consigliere Comunale Antonio Pittari. Non sappiamo se è suo padre, un parente o solo un caso di omonimia.

Sono tante le Jessica passate per Uomini e Donne. In primo luogo la Tronista Antonini, tornata di recente a Ciao Darwin 8.7 e vista di recente in una sfilata. Caso volle che al trono over in passato Marcello ha frequentato Jessica Serra che porta lo stesso nome della dama di cui dice di essersi innamorato che però di cognome fa Pittari mandando in confusione l’algoritmo di Google e i fan del programma.

Jessica Marcello e una prova di modernità

Più di un bacio tra Marcello e Jessica Pittari nella stagione 2024 del trono over di Uomini e Donne che ha trasformato una semplice puntata in un importante traguardo per le donne. Di solito in una società maschilista la dama è sempre stata imprigionata nel cliché di sedotta e abbandonata mentre l’uomo cacciatore portava a segno una nuova conquista. Questa volta è andata al contrario, mentre Marcello si professava in meno di tre uscite innamorato di Jessica, fatta tornare appositamente per corteggiarla, la dama invece ha parlato solo di un rapporto fisico senza coinvolgimento sentimentale ferendo il cavaliere. Anzi ha addirittura sottolineato come l’uscita con Diego sia stata davvero piacevole e che ha intenzione di proseguire la conoscenza. Un dettaglio non da poco che ha portato Marcello ad un passo dall’addio al programma con tanto di cartellino con il suo nome tolto e saluti a tutti. Poi il dietrofront improvviso.