Il Cantante Mascherato chi è stato eliminato 4 marzo: una maschera si ritira

Chi è uscito ieri sera 4 marzo da Il Cantante Mascherato? Due le maschere svelate, l’Aquila e il Cavalluccio: sorprendente chi è stato eliminato

Nuovo appuntamento con l’amatissimo show condotto da Milly Carlucci. Musica e spettacolo si incontrano, così da regalare al pubblico un programma unico nel suo genere. La scorsa settimana la Rai aveva deciso di mettere in pausa la maggior parte dei propri titoli di punta, comprese fiction come Doc 2. Precedenza data alla copertura giornalistica della guerra tra Russia e Ucraina.

Il pubblico ha però finalmente potuto riabbracciare virtualmente i propri beniamini, ripartendo dallo spareggio tra Drago e Pinguino, dopo aver scoperto le identità di Aquila e Cavalluccio Marino, rispettivamente Alba Parietti e Cristina D’Avena.

Anche stavolta spazio ad alcuni duetti. Volpe canta Controvento, sfidando Pastore Maremmano con Meraviglioso amore mio, in coppia con Arisa. Camaleone ha cantato Dove si balla, fronteggiando Soleluna. Il feat è con Mietta, impegnati a cantare Splendido splendente. Fiordaliso ha affiancato Medusa con Amandoti e Pesce Rosso con Non voglio mica la Luna. Lumaca, infine, ha cantato Ciao Ciao, vedendosela con il vincitore dello spareggio tra Pinguino e Drago. Featuring programmato con Cristina D’Avena per Il cucuzzolo della montagna o Serenere.

Il Cantante Mascherato eliminato ieri sera 4 marzo: chi era Pinguino

Nello spareggio Pinguino propone un medley che comprende Su di noi, Gelato al cioccolato, Abbronzatissima e Guarda come dondolo. Scelti Pupo ed Edoardo Vianello, che sono poi le due identità più gettonate per quanto concerne questa maschera. Drago canta Stayin’ Alive, Disco inferno e You Should Be Dancing.

Svariate le ipotesi e alla fine il pubblico salva Pinguino. A sorpresa, però, svela d’essere pronto a ritirarsi dalla gara. Drago ha l’opportunità, dunque, di proseguire il proprio percorso. Per quanto sorprendente, viene svelata l’identità del vincitore dello spareggio. Pinguino è Edoardo Vianello.

Il Cantante Mascherato i duetti di ieri sera 4 marzo: chi va allo spareggio

Al via i duetti, dopo lo spareggio. Si inizia con Pesce Rosso contro Medusa. Molti fanno il nome di Valeria Marini per la prima delle due maschere. Per la seconda, invece, si fa quello di Bianca Guaccero. Salvata Medusa, con Pesce Rosso a rischio eliminazione.

In molti sospettano che dietro SoleLuna ci siano uno tra Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Per questo i due vengono invitati in studio da Milly Carlucci, che gioca a depistare. Seconda sfida, poi, tra Lumaca e Drago. C’è chi pensa a Giancarlo Magalli per la prima delle due e poi a Simone Di Pasquale o Stefano De Martino per la seconda. Alla fine i giudici salvano Lumaca.

Nella terza sfida vediamo Volpe e Pastore Maremmano. Che ci sia Francesco Gabbani dietro la prima? Possibile vi sia Riccardo Fogli dietro la seconda? Salvata Volpe. L’ultima sfida è tra SoleLuna e Camaleonte. Il nome di Massimo Lopez batte tutti. In molti pensano possa esserci lui dietro la maschera più chiacchierata dello show, che però perde contro Camaleonte, salvato. Nella prossima puntata spareggio tra Drago e Pastore Maremmano, dopo la scelta del pubblico social di salvare Pesce Rosso e di quello in studio di schierarsi con SoleLuna.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUIv