Penultimo appuntamento di questa stagione per C’è posta per te. Il celebre programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda sabato 5 marzo in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20.



Scopriamo chi sono gli ospiti in studio invitati per regalare delle spettacolari sorprese a ignare persone al di là della busta. Doppia presenza sportiva in studio. Un regalo per veri tifosi.

C’è posta per te, ospiti 5 marzo

Quasi conclusa per nuova edizione del sempre amatissimo C’è posta per te. La puntata di sabato 5 marzo è infatti la penultima per la stagione. Spazio a ben tre ospiti eccezionali, in grado di regalare sorprese da far battere i cuori.

Si torna ad accogliere grandi campioni dello sport. Dopo Francesco Totti, spazio per una nuova standing ovation. In veste di regali eccezionali, i campioni della Juventus e dell’Italia Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si siederanno dinanzi alla busta. I due, reduci dal trionfo agli Europei di calcio, rappresentano una delle coppie difensive più longeve ed efficaci d’Europa. La pensione è ancora un po’ distante per entrambi, decisamente in grado di dire la loro in campo.

Faremo inoltre un salto nel mondo della cucina stellata. Direttamente da Masterchef infatti arriverà Antonino Cannavacciuolo. Lo chef napoletano porterà un’ondata di ironia e, c’è da crederci, potenti pacche sulla schiena per tutti.

Al centro della puntata ci saranno come sempre storie molto delicate, così come altre alquanto divertenti. Il segreto di C’è posta per te è proprio il mix di emozioni che sa mettere in scena in studio. È bene precisare, infine, come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci facciano parte della stessa sorpresa. I due sono amici nella vita di tutti i giorni prima che compagni e sono stati convocati insieme per regalare una gioia a un cuore bianconero.

