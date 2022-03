Il ristorante di Villa Crespi ha due stelle Michelin. Scopriamo quanto costa una cena dallo chef Antonino Cannavacciuolo all’insegna del gourmet

Una cena gourmet negli ultimi anni è diventato un must dell’offerta culinaria dei migliori ristoranti italiani. Una cucina che divide perché c’è chi preferisce un bel piatto casereccio. A prescindere dai gusti però una cena in un locale stellato rappresenta il non plus ultra di un percorso gastronomico in cui lo chef mette la tecnica nel piatto e lo offre al palato dei suoi clienti.

Si è sempre detto che una cena in un ristorante gourmet costi cifre blu, se si guarda solamente il mero denaro la risposta è sì. Un menu degustazione per due persone può arrivare a costare fino a 500 euro con una stella. Se si guarda però l’importanza della scelta allora non è più una questione di prezzo ma sperimentazione. Un viaggio alla scoperta di un nuovo modo di intendere la cucina che non ha assolutamente quella dei fornelli di casa. Tra i più importanti chef del panorama stellato italiano figura Antonino Cannavacciuolo. A 46 anni di età si può ritenere orgoglioso della sua carriera in cucina.

Villa Crespi, nel cuore del Piemonte su lago d’Orta, è un relais apprezzato a livello internazionale e che dirige insieme a sua moglie Cinzia. Vedendo lo chef fare il giudice di Masterchef e inebriarci con la sua cultura culinaria a chi non è venuto in mente quanto costa una cena da Cannavacciuolo?

Un menu degustazione a Villa Crespi a persona, vini esclusi, costa 170 euro. Abbinandola ai vini il prezzo cresce con 80 euro in più. Il menu degustazione a base di pesce costa 200 euro a persona e 100 euro in più con l’aggiunta del percorso enologico. A Villa Crespi è possibile anche mangiare alla carta e i piatti costano in media tra i 30 e i 50 euro. Mangiare da Cannavacciuolo costa per una coppia intorno ai 400 euro.

