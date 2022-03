C’è posta per te regalo di Chiellini e Bonucci: il retroscena

Nella puntata di ieri sera 5 marzo di c’è posta per te il regalo di Bonucci e Chiellini a Stefano ha sorpreso per un toccante retroscena.

A C’è posta per te non mancano le sorprese emozionanti, come sempre, che però diventano particolarmente intense quando si tratta di coppie spezzate. Ieri sera nella puntata del 5 marzo del programma condotto da Maria de filippi la storia di Stefano è rimasta nei cuori dei telespettatori. Sua madre e sua suocera hanno chiamato la redazione tramite la sorella di lui, Claudia, per fare una sorpresa a Stefano e dargli forza per andare avanti dopo la scomparsa di sua moglie Francesca. I due sono originari del Sud Italia e si sono conosciuti quando erano giovanissimi, lei aveva 13 anni e lui mi aveva 17. Abitavano nello stesso quartiere frequentavano la stessa scuola un istituto alberghiero del loro paese.

È stato subito un amore intenso e travolgente durato 13 anni fino a quando è stato diagnosticato alla futura moglie che aveva un fortissimo mal di testa un tumore. Stefano quando ha scoperto che Francesca era malata gli ha chiesto subito con una pizza, uno dei tuoi piatti preferiti, di sposarla e in 10 giorni hanno celebrato il matrimonio. Sono poi volati in Germania per provare con numerose operazioni a risolvere il problema di salute, legato la malattia, che aveva a sua moglie Francesca.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare e la ragazza si è spenta a soli 26 anni. La mamma e la suocera hanno chiamato per una sorpresa Bonucci e Chiellini, tramite la redazione di c’è posta per te, perché lui è un tifosissimo della Juventus.

C’è posta per te: il regalo di Bonucci e Chiellini a Stefano

Quando sono entrati, visibilmente emozionati, Bonucci e Chiellini in studio Stefano si è illuminato. Nella puntata di ieri sera del 5 marzo di c’è posta per te si è raccontato anche della passione che il ragazzo ha per la Juventus. Ha sempre detto di amare due cose nella vita sua moglie Francesca e la vecchia signora.

I due difensori della squadra bianconera gli hanno dato molto conforto appoggiando la mamma e la suocera nel dirgli che è importante che lui riprenda in mano la sua vita dopo la morte di sua moglie Francesca. Dopo queste belle parole è arrivato poi il momento più toccante della puntata di ieri sera del programma di Maria de filippi: il regalo che Bonucci e Chiellini hanno consegnato a Stefano.

Prima le loro maglie della Juventus autografate e poi un piccolo mappamondo che stava a rappresentare un viaggio dove lui voleva e con chi voleva. La destinazione non l’ha ancora scelta né compagnia ma Stefano ha rivelato un retroscena toccante relativo al regalo che i due difensori della Juventus hanno fatto: aveva promesso a sua moglie Francesca che avrebbe viaggiato, girato il mondo per vederlo anche per lei con i suoi occhi.

